Hadi yarışması tarafından bir yenilik yapıldı. Mobil uygulamanın arayüzünün değiştirildiği belirtildi. Yeni arayüze sahip mobil uygulama, yarışmacılar tarafından olumlu geri bildirimler aldı. Öte yandan Hadi günün yarışmalarına dair ipucu soruları ve joker kodu paylaşımları sürüyor. Bu kapsamda yarışmaya ati sosyal medya hesabından günün ilk yarışmasının ipucu sorusunun zamanlamaya ilgili olduğu belirtildi. Paylaşımda, "Matematikle zamanın buluştuğu noktadan geliyor bugünkü ipucumuz. Saat tam 6 iken akreple yelkovan arasında kaç derecelik bir açı vardır biliyor muyuz?" denildi. Hadi yarışması tarafından yapılan paylaşımda, "hadi 100’e hazır mısın hadici? hadi 100 bu akşam BiP katkılarıyla 20:30'da! BiP’in katkılarıyla 10.000 TL ödüllü hadi 100 jokeri, tüm hadicileri BiP Hadi Kanalı'nda bekliyor! Hemen BiP Hadi Kanalı'na git, jokerini kap" denildi. Ceyda Düvenci'nin sunumuyla Ailece Hadi yarışması bugün 19.00'da. Yarışmayla ilgili olarak "Biz Ailece hadi'de 7'den 70'e tüm hadicilerle inanılmaz eğlendik! @ceydadvenci sunumuyla Ailece hadi bugün saat 19.00'da. Yeni sorularla kazanmak için çoluk çocuk, ailece bekliyoruz unutma! #ailecehadi" paylaşımı yapıldı. İpucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda "Ailece hadi bu akşam 19.00'da! İpucumuz hepimizin çok sevdiği pandalardan geliyor! Bu sevimli hayvanların aslında vahşi bir tür olduğunu biliyor muydunuz sevgili hadiciler? Peki pandalar hakkında genel olarak neler biliyoruz? Mesela olmazsa olmazları nelerdir?" diye yazıldı. Bu arada yarışmada BİP'ten herkese joker hediye ediliyor

Merakla ve ilgiyle takip edilen Hadi yarışması tarafından değişikliğe gidildi.



Dün yayınlanan güncellemeyle, yarışmanın mobil uygulama tasarımı değiştirildi.



Yeni tasarımın güzel olduğu belirten kullanıcılar, yarışmaya ilginin daha çok artacağını ifade etti.



Öte yandan Hadi'de günün yarışmalarına ait joker kodu ve ipucu sorularının paylaşımları devam ediyor.



Bu kapsamda günün ilk yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı.



HADİ JOKER KODU VE İPUCU SORULARI



Paylaşımda şunlar denildi:



"hadi bugün 12.30'da! Zamanlamalarla aranız nasıl sevgili hadiciler? Matematikle zamanın buluştuğu noktadan geliyor bugünkü ipucumuz.???? Saat tam 6 iken akreple yelkovan arasında kaç derecelik bir açı vardır biliyor muyuz?"



HADİ BİP JOKER



Hadi yarışması tarafından yapılan paylaşımda, "hadi 100’e hazır mısın hadici? hadi 100 bu akşam BiP katkılarıyla 20:30'da! BiP’in katkılarıyla 10.000 TL ödüllü hadi 100 jokeri, tüm hadicileri BiP Hadi Kanalı'nda bekliyor! Hemen BiP Hadi Kanalı'na git, jokerini kap" denildi.



AİLECE HADİ BUGÜN



Ceyda Düvenci'nin sunumuyla Ailece Hadi yarışması bugün 19.00'da. Yarışmayla ilgili olarak "Biz Ailece hadi'de 7'den 70'e tüm hadicilerle inanılmaz eğlendik! @ceydadvenci sunumuyla Ailece hadi bugün saat 19.00'da. Yeni sorularla kazanmak için çoluk çocuk, ailece bekliyoruz unutma! #ailecehadi" paylaşımı yapıldı.



AİLECE HADİ İPUCU SORUSU



İpucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda "Ailece hadi bu akşam 19.00'da! İpucumuz hepimizin çok sevdiği pandalardan geliyor! Bu sevimli hayvanların aslında vahşi bir tür olduğunu biliyor muydunuz sevgili hadiciler? Peki pandalar hakkında genel olarak neler biliyoruz? Mesela olmazsa olmazları nelerdir?" diye yazıldı.



Bu arada yarışmada BİP'ten herkese joker hediye ediliyor.



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