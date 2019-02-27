Hadi 12.30 ipucu sorusu ve cevabı yarışmasının sorusu ve cevabı belli oldu. Yarışma tarafından "1995 yılında başlayıp 2002 yılına kadar süren ve müdavimlik yaratan oyun; Bir Demet Tiyatro'ya kimler ne kadar hakim? Bugünkü ipucumuz oradan geliyor. Zabıta İrfan'ı hatırlıyor musunuz?" paylaşımı yapıldı. Hadi tarafından yapılan paylaşımda "Çocukları hepimiz seviyor ve korumaya çalışıyoruz değil mi sevgili hadiciler? Peki Türkçe açılımı Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu olan, dünyada çocuk haklarını savunmayı amaçlayan ve bu doğrultuda çalışmalar yapan organizasyonun adını biliyor muyuz?" denildi

Hadi 12.30 ipucu sorusu ve cevabı yarışmasının sorusu ve cevabı belli oldu.



Yarışma tarafından şunlar denildi:



"1995 yılında başlayıp 2002 yılına kadar süren ve müdavimlik yaratan oyun; Bir Demet Tiyatro'ya kimler ne kadar hakim? Bugünkü ipucumuz oradan geliyor. Zabıta İrfan'ı hatırlıyor musunuz?"



Hadi tarafından yapılan paylaşımda "Çocukları hepimiz seviyor ve korumaya çalışıyoruz değil mi sevgili hadiciler? Peki Türkçe açılımı Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu olan, dünyada çocuk haklarını savunmayı amaçlayan ve bu doğrultuda çalışmalar yapan organizasyonun adını biliyor muyuz?" denildi.



ulusal.com.tr