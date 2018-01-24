Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ailelerin Afrin'de terör örgütü PKK-PYD-YPG'den kurtarılan köylerine dönmeye başladığını duyurdu. Çavuşoğlu, 5 çocuğuyla evine dönen bir annenin gözyaşları içinde Türkiye ÖSO'ya teşekkür ettiğini belirtti, o ana ait fotoğrafları paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.



Operasyon kapsamında Afrin'de bazı köyler terör örgütü PKK-PYD-YPG'den kurtarıldı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ailelerin kurtarılan köylerine dönmeye başladığını duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, 5 çocuğuyla evine dönen bir annenin gözyaşları içinde Türkiye ve ÖSO'ya teşekkür ettiğini belirtti.



Ayrıca, Çavuşoğlu, o ana ait fotoğrafları da paylaştı.



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