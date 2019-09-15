Aileler Diyarbakır’da evlat nöbetinde

İbrahim Coşkun, 19 yaşındaydı. Muğla Üniversitesi’nde edebiyat okuyordu. Okulda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdi.

Bir gün Coşkun ailesine hiç beklemedikleri bir telefon geldi.

Baba Mehmet Coşkun, oğlunu çok aradı, bulamadı. Oğlunun nerde olduğunu, Ağrı’da PKK’dan kaçarak teslim olan bir çocuktan öğrenen baba Coşkun soluğu Diyarbakır’da aldı.

Ailelerin evlat nöbetine Diyarbakır’ın en büyük aşiretlerinden Şahinan’dan da destek geldi.

Şahinan aşireti temsilcisi Mehmet Sait Gülçer, PKK ile mücadelede ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Vatan Partisi Hatay İl Başkanlığı heyeti aileleri ziyaret etti.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünden teröre tepki, kardeşliğe davet sesleri yükseldi.

ulusal.com.tr