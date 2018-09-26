Suriye'de terörden temizlenen bölgelere siviller geri dönüyor. Suriyelilerin; İdlib, Hama ve Halep kırsallarındaki dönüşü sürüyor.

Suriye ordusu köyleri terörden temizledikçe bölge halkı evlerine dönüyor.



Daha önce İdlib, Hama ve Halep kırsallarındaki bazı bölgeler terör grupların kurtarılmıştı. Şimdi bu belde ve köylerden onlarca aile İdlib ilinde teröristlerin bulundukları bölgelerden ayrıldı. Suriyeliler Ebu Zuhur Geçidi üzerinden evlerine döndü.



Tüm gereksinimleri temin edilen aileler; ordunun terörden kurtarıp istikrarı sağladığı beldelerine dönmekle ve işlerinde üretime başlamak için sabırsızlandıklarını ifade etti.



Ebu Zuhur Geçidi üzerinden daha önce de binlerce aile benzer şekilde evlerine dönmüştü.



ulusal.com.tr