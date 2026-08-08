Ailelerin acısını paraya çevirmişler: Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj operasyonu

Şebekenin, aralarında Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın da bulunduğu, geçmişte kamuoyunu derinden sarsan olaylarda hayatını kaybeden gençlerin ailelerini hedef aldığı belirlendi. Şüpheliler hakkında tehdit ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi başta olmak üzere çeşitli suçlardan işlem başlatıldı.

TELEGRAM ÜZERİNDEN KAPALI GRUPLAR KURMUŞLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mesajlaşma uygulaması Telegram ve benzeri dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen bir şebeke tespit etti. Şüphelilerin illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturduğu ortaya çıktı.

HEDEFTE ACILI AİLELER VARDI

Yürütülen çalışmada şüphelilerin, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in, 31 Ağustos 2025'te Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde otomobilde tabancayla öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın ve 15 Mayıs 2023'te Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişi tarafından darbedilerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı saptandı.

Şüpheliler, yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden bu ailelere yönelik tehdit ve şantaj eylemleri gerçekleştirmiş.

Zanlılar hakkında "tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma" suçlarından işlem başlatıldı. Bu kapsamda Diyarbakır merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 GÖZALTI, 2 TUTUKLAMA

Operasyonda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, diğerleri ise serbest bırakıldı.