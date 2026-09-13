"Ailem Güvende" operasyonunda 26 gözaltı! Evler, iş yerleri ve dernekler arandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatılan "Ailem Güvende" adlı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. 12 ili kapsayan çalışmada ekipler 2 bin şişe kaçak alkol, çeşitli uyuşturucu maddeler, ruhsatsız bir tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Şube Müdürlükleri tarafından yürütüldü. Ekipler, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda aylardır sürdürdükleri teknik ve fiziki takipleri, topladıkları tanık ifadelerini ve gelen ihbarları değerlendirerek sahaya indi.

12 İLDE 54 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuş, müstehcenlik ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma veya satın alma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde 38 şüpheli belirlendi. Bu şüphelilere yönelik 38 farklı adreste çalışma yürütüldü.

Baskınlar yalnızca konutlarla sınırlı kalmadı. İstanbul'da faaliyet gösteren 10 işletme ve 6 dernek de operasyona dahil edildi. Böylece toplamda 54 iş yeri, ev ve dernekte arama, yakalama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Şüphelilerin illere göre dağılımı şöyle oldu: İstanbul'da 20, Ankara'da 4, Çanakkale'de 3, İzmir'de 2, Antalya'da 2, Ordu'da 1, Elazığ'da 1, Balıkesir'de 1, Aydın'da 1, Kırşehir'de 1, Iğdır'da 1 ve Hatay'da 1 şüpheliye yönelik işlem uygulandı.

Ekiplerin düzenlediği aramalarda geniş bir yelpazede madde ve materyale el konuldu. Baskınlarda 25 gram toz ve hap halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar ile uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 10 sentetik hap bulundu.

Bunların yanı sıra 7 enjektör ve iğnesi, 2 bin şişe kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu da ele geçirilen materyaller arasında yer aldı.

26 KİŞİ GÖZALTINDA, ARAMALAR SÜRÜYOR

Operasyon sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise halen sürdüğü bildirildi.

Öte yandan aramalar sırasında bir işletmenin ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği tespit edildi ve bu işletme mühürlendi.

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini açıkladı.