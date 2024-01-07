AK Parti 26 İldeki Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı!

AK Parti, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde Aday Tanıtım Toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adayları da açıklandı.

"Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" mottolu sahne tasarımı yapılan salona, "Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti" ve "Fatih'in İstanbul'u Fethettiği Aşktayız" yazılı pankartlar asıldı.

AK Parti Adaylarını Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan oldu.

Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe, Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, Çanakkale Belediye Başkan adayı​​​​​​​ Jülide İskenderoğlu, Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş, Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin, Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu, Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu, Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk oldu.

AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adayları şu şekilde:

• Artvin - Mehmet Kocatepe

• Aydın - Mustafa Savaş

• Balıkesir - Yücel Yılmaz

• Bingöl - Erdal Arıkan

• Bitlis - Nesrullah Tanğlay

• Bursa - Alinur Aktaş

• Çanakkale - Jülide İskenderoğlu

• Çankırı - Hüseyin Filiz

• Denizli - Osman Zolan

• Düzce - Faruk Özlü

• Edirne - Belgin İba

• Elazığ - Şahin Şerifoğulları

• Erzurum - Mehmet Sekmen

• Eskişehir - Nebi Hatipoğlu

• Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

• Isparta - Şükrü Başdeğirmen

• İstanbul - Murat Kurum

• Kastamonu - Tahsin Babaş

• Kocaeli - Tahir Büyükakın

• Muğla - Aydın Ayaydın

• Ordu - Hilmi Güler

• Rize - Rahmi Metin

• Samsun - Halit Doğan

• Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

• Tokat - Eyüp Eroğlu

• Yalova - Mustafa Tutuk