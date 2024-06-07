AK Parti ateşle oynuyor: Batı Trakya ile ruhban okulu eşitleniyor

Gökçen, "Ruhban Okulu'nun Fener Rum Kilisesinin isteklerine göre açılması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel dinamiklerinin zedelenmesi demektir" dedi.

AK Parti, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Batı Trakya Türkileri konusunda adım atmasını bekliyor.

- Batı Trakya Türklerinin, Türk kimliğinin tanınması ya da Yunanistan'da bir caminin açılması bu olayın bir karşılığıymış gibi sanki bu açılırsa, bu okulun açılması için herhangi bir engel kalmayacakmış gibi bir söylem kamuoyunda konuşuluyor. Bu doğru bir söylem değil. Çünkü Lozan'da Türk-Yunan ilişkilerinde birçok husus mütekabiliyet ilkesine bağlandı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi uzmanı Prof. Dr. Salim Gökçen ise hükümetin yürttüğü siyasetin hatalı olduğunu söyledi. Gökçen, Batı Trakya Türklerinin sorunlarının çözümünün Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasından geçmdiğini vurguladı.

- Çünkü Batı Trakya Türklerinin Türk kimliğinin tanınmasını talep edilecek kurumsal yapı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AGİT ve diğer Birleşmiş Milletler ile ilgili kurumsal yapıları. Bunun için buralardan hak aranmalı.

Lozan'da Fener Rum Patrikhanesi'ne sadece İstanbul'daki Hristiyanların dini vecibelerini yerine getirmesi için hak tanındı. Ancak kilise, Türkiye'nin tanıdığı hakları suistimal ediyor. Ekümeniklik statüsü elde etmek için Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için Türkiye'ye ABD ve Batı merkezlerinden baskı yapılıyor.

- Çünkü ibadethaneler konusu farklıdır, eğitim kurumları konusu farklıdır. Eğitim kurumlarıyla ibadethaneleri bir mütekabiliyet ilkesi olarak karşı karşıya getirmek doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Bu nedenle Heybeliada Ruhban Okulu'nun Patrikhanenin istediği şekilde açılması demek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel dinamiklerinin zedelenmesi ve bazı taşların yerinden oynaması demektir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise 3 hafta önce Yunan Kathimerini gazetesine "Heybeliada Ruhban Okulunun açılması için çalışmalar yaptığını açıklamıştı.