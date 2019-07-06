AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması - 6 Temmuz 2019 Cumartesi son dakika imam, polis, hemşire ve öğretmenler için 3600 ek gösterge haberleri

İmam, polis, hemşire ve öğretmenler için 3600 ek göstergeye ilişki AK Parti'den bir açıklama geldi. 2 eski bakan ve 8 AK Parti milletvekili ile konuştuğunu ifade eden Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, "Örneğin polis ve Öğretmenlere 3600 ek gösterge sözü daha sonra işsizlik sorunu ve ekonomi bu arada Suriyelilerin Türkiye getirilmesi bunlar kamuoyunda büyük tepki aldı dedi" diye yazdı

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2 eski bakan ve 8 AK Parti milletvekili ile konuştuğunu belirtti.



Polat, şunları yazdı:



"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yankıları AK Parti kulislerinde hala konuşuluyor.



Ekrem İmamoğlu’nun 800 bin oy fark alması siyasi dengeleri bozdu.



AK Parti milletvekilleri İstanbul’da yaşanan seçimlerin şokunu hala üzerinden atamadı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçimlerin yenilenmesine kimler zorladı nasıl yanlış bilgi verdiler bunları Meclis genel kurul salonunda 2 eski bakan ve 8 AK Parti milletvekilleri ile konuştuk.



Milletvekilleri ve eski bakanlar seçimleri masaya yatırdı.



Kuliste AK Parti milletvekilleri kendi partilerine çok tepkili idi nerede neden niçin kaybettik.



Milletvekilleri önce Osman Öcalan’ın TRT kanalına çıkmasını eleştirdi.



Kırmızı bültenle aranan terörist TRT kanalına nasıl çıktı kimler çıkardı önce bunun hesabını sormamız lazım dediler.



Daha sonra kabinede bakanlık yapan iki bakan ise Hükümet olarak vatandaşlarımıza söz verdik sözlerimizi yerine getirmedik.



Örneğin polis ve Öğretmenlere 3600 ek gösterge sözü daha sonra işsizlik sorunu ve ekonomi bu arada Suriyelilerin Türkiye getirilmesi bunlar kamuoyunda büyük tepki aldı dedi.



MKYK Üyesi olan bir milletvekili seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizlerinde görüşlerini aldı dedi.



MKYK üyesi arkadaşlarımız neden kaybettiğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a toplantıda ilettik dedi.



Erdoğan bizim sözlerimizi not aldı.



Diğer iki eski bakan ise “Parti’nin durumunun iyi olmadığını ekonomiyi düzeltemezsek sonumuzun Anavatan partisi gibi olacağını” söylediler.



Ayrıca AK Parti milletvekilleri kabine de bazı bakanların değişmesi gerekir dedi bakanlar halkın seviyesine inemediler Parlamenter sistemine tekrar dönüş yapılması gerekir dediler.



AK Parti milletvekilleri en çok Karadenizli bürokratlardan yakındı telefonlara bürokratlar çıkmadı işleri tıkadı diyen milletvekilleri Karadeniz lobisine de tepki gösterdiler.



AK Parti milletvekilleri kabine de 6 bakan Karadenizli 100’ün üstünde bürokrat Karadenizli kaymakamların çoğunun Karadenizli olması dikkat çekiyor bu da tepkilere yol açtı.



Kuliste yine milletvekilleri il teşkilatların il başkanlarının ve Genel Merkezin yöneticilerinin tekrar yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek bazı genel başkan yardımcıların koltuklarını bırakması gerekir dediler.



Sonuç olarak Cumhurbaşkanımız partiyi toparlamalı yoksa gidiş hattımız iyi değil dediler."



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