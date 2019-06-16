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AK Parti'den 'dolaylı af' açıklaması - 16 Haziran 2019 Pazar son dakika ceza indirimi ve genel af haberleri

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'dolaylı af' haberleriyle ilgili "Hayır, öyle değerlendirilemez. Ama bu anlamda şu anda konuşulan adalet reformunun Türkiye'de infazla ilgili de bir takım rahatlıklar sağlayacağını görüyoruz." açıklaması yaptı

AK Parti'den 'dolaylı af' açıklaması - 16 Haziran 2019 Pazar son dakika ceza indirimi ve genel af haberleri

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, bugün bazı gazetelerde çıkan 'dolaylı af' haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Hayır, öyle değerlendirilemez. 

Ama bu anlamda şu anda konuşulan adalet reformunun Türkiye'de infazla ilgili de bir takım rahatlıklar sağlayacağını görüyoruz. 

Ciddi bir reformdur. 

İnşallah Türkiye'ye olumlu katkıları olur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolaylı af #ak parti
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