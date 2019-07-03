AK Parti'den EYT açıklaması - 3 Temmuz 2019 son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin durumunun gündeme geldiği belirtildi. Toplantıda, emeklilikte yaşa takılanların ötekileştirilmesinin çok yanlış olduğunun söylendiği aktarıldı. MYK'da içerisinde emeklilikte yaşa takılanların da olduğu bir dizi tespit ve tepkilerin dile getirildiği ifade edildi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin durumunun gündeme geldiği belirtildi.



Habertürk canlı yayınında, Ankara'dan gazetecilerin toplantıya dair aktardığı kulis bilgileri konuşuldu.



Buna göre, toplantıda yapılan yanlışlar üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.



Toplantıda, emeklilikte yaşa takılanların ötekileştirilmesinin çok yanlış olduğunun söylendiği aktarıldı.



Toplantıda, içerisinde emeklilikte yaşa takılanların da olduğu bir dizi tespit ve tepkilerin dile getirildiği ifade edildi.



Öte yandan 3600 ek gösterge konusundaki bekletinlerin de toplantıda gündeme getirilen bir diğer konu olduğunun altı çizildi.



ulusal.com.tr