AK Parti'den EYT açıklaması - Son dakika 11 Temmuz 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Bengütürk televizyonunda gündemi değerlendirdi, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili açıklama yaptı.



AK Partili Türkmen, şunları söyledi:



"Bizim dönemimizde böyle bir olay cereyan etmedi ve dünyanın hiçbir yerinde de bu kadar erken emeklilik de dediğimiz bu olay yok. Dolayısıyla dünyada olmayan dünyanın da bir ekonomik sıkıntıda olduğu Türkiye'nin de bundan etkilendiği bir dönemde bunun çıkabilme imkanı yok. Ama dediğim gibi onu bilmiyoruz. Bu tartışılıyor. Bu olayın bizim gündemimizde değildir, tartışılmıyor anlamına gelmez. Bu, şu demek de değil. Bütçe ve imkanlarımıza çok büyük etkisi olabilecek bir hadiseyi de yapmak istemiyoruz. Bir de şöyle düşünmek lazım. Her defasında yap-boz tahtası gibi olabilecek işleri yapmamak lazım. Emeklilik sistemimizi alt-üst eden olaylar, hep oradan geliyor. Onlar ülkesini seven insanlardır. Dolayısıyla ülkenin hazinesine sıkıntı yaratacak bir şeyleri istemezler. 'Varsa verin' diyorlar. Onları da hoş karşılamak lazım ama dediğim gibi, o insanlar milletini seven insanlardır."



