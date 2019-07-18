AK Parti'den EYT açıklaması - Son dakika 18 Temmuz 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

AK Parti'nin kurucularından, 17 yıllık iktidar döneminde birçok bakanlık görevi yapan Faruk Çelik, "EYT, oyun oynanırken kuralın değişmesidir" dedi. İşte Faruk Çelik'in o açıklamaları

AK Parti'nin kurucularından, 17 yıllık iktidar döneminde birçok bakanlık görevi yapan Faruk Çelik, SuperHaber'den Hülya Okur'a konuştu.



Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda açıklamalarda bulunan Çelik, "EYT, oyun oynanırken kuralın değişmesidir" dedi.



Hülya Okur, Faruk Çelik'e "Çalışma Bakanlığınız sırasında da; 1 Mayıs'ın tatil olması, Alevi çalıştayı, kıdem tazminatı, iş güvenliği reformları, evde çocuk bakımı ücreti, emek ve sermaye çatışmalarını giderici çalışmaların yanında, 2009 krizinden sonra 5,5 milyon istihdam performansı, hazine arazileri üzerinde anahtar teslimi fabrika açma imkanı getirdiniz. Döneminizde erken emeklilik tartışmaları vardı. Bugün de EYT. Sizce Çalışma Bakanlığı nasıl çalışıyor?" diye sordu.



Faruk Çelik, yanıtında şu ifadeleri kullandı:



"EYT ile ilgili söyleyeceklerim var. Evet ben bir çok bakanlıkta görev yaptım, sosyal kesimleri ilgilendiren çok önemli konu başlıkları var. Türkiye'de SGK, çok önemli bir kurum. SGK'ya gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Çünkü gözünüz ağrısa SGK karşılıyor. SGK'yı zaafa uğratacak bir eylemin içinde değil, güçlendirecek bir anlayış içinde ilerlememiz gerekiyor. EYT yanlış anlaşılıyor. 1999 öncesinde çıkan yasaya göre, emekli olamayıp yaşa takılanlardır bunlar. Yani 99'da bir yasa çıktı, 60 yaş emekliliği çıktı. 60 yaş emekliliğinden dolayı arkadaşı 15 yıl çalışıp emekli olanların 14 yıl çalışıp bu yasaya takılıp emekli olamamaları. EYT bu. EYT konusu ayrı bir şekilde görüşülmeli. Bu, oyun oynanırken kuralın değişmesidir. Onun için EYT'lilerin haklı tarafları var, ben çözüleceği inancındayım. 50 yaşını geçmiş birisi emekli olamadığı için sağlık güvencesini sağlamak gerekiyor. Hükümette her yıl uzatarak o güvenceyi sağlıyor. 6 milyon 300 kişi. EYT'yi ayrıca konuşalım."



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