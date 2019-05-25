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AK Parti'den EYT kararı!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP'li Ömer Fethi Gürer, TBMM'ye verdiği kanun teklifinin AK Parti oylarıyla reddedildiğini belirtti. Gürer, "1999 yılında çıkarılan ve geriye doğru işletilen kanun, 2006 yılında AKP iktidarı döneminde yapılan düzenleme ile ‘mezarda emeklilik’ uygulamasına dönüştürüldü ve prim ve gün sayısını doldurmuş olsa dahi 65 yaştan önce emekliliğin önü kesildi" dedi

AK Parti'den EYT kararı!

EYT’liler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği öncülüğünde İstanbul buluşması düzenliyor. Daha önce Ankara’da bir miting düzenleyen EYT’liler, pazar günü de İstanbul Yenikapı’da buluşacak. 

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, miting öncesi yazılı açıklama yaptı. 

Aydınlık'ta yer alan habere göre, EYT'lilerin sorunlarına mutlak çözüm üretilmesi gerektiğini belirten Gürer, "Milyonları ilgilendiren bir konuyu AKP iktidarının görmezden gelmesi kabul edilemez bir durumdur" dedi. 

AK PARTİ'DEN EYT KARARI: REDDEDİLDİ

Gürer, TBMM'ye verdiği kanun teklifinin AK Parti oylarıyla reddedildiğini belirterek, şunları söyledi: 

"1999 yılında çıkarılan ve geriye doğru işletilen kanun, 2006 yılında AKP iktidarı döneminde yapılan düzenleme ile ‘mezarda emeklilik’ uygulamasına dönüştürüldü ve prim ve gün sayısını doldurmuş olsa dahi 65 yaştan önce emekliliğin önü kesildi. Primini ödemiş, gününü doldurmuş, emekli maaşını hak etmiş kişi için yaş düzenlemesi getirmek onu işsiz kaldığında yoksulluk ve sağlık hizmetlerinden mahrumiyete taşıyor. Hayatının en verimli döneminde çalışıp emekli olmayı hayal eden bu insanlar, emekli olamadığı ve işini kaybettiğinde de yaşlısın diye iş verilmediğinde çaresizlikleri artıyor. EYT’liler sadece hak ettiklerini istiyorlar. EYT’lilere reva görülen yaklaşım, sosyal devlet anlayışı ile örtüşmüyor. Mutlaka sorunu giderecek düzenleme bir an önce sağlanmalıdır." Gürer, işsizlerin arttığı bir dönemde, EYT’lilerin Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği öncülüğünde İstanbul buluşması ile seslerini bir kez daha duyuracaklarını söyledi. Gürer, görkemli Ankara ve İstanbul Maltepe buluşmalarından sonra milyonlarca emekçinin Yenikapı’da olacağını ifade ederek, şöyle devam etti: "26 Mayıs 2019 Pazar günü Yenikapı’da EYT’liler ile aylık bağlama oranı mağdurları, çıraklık ve stajyerlik mağdurları, SGK öncesi doğum borçlanması isteyenler, intibak yasası mağdurları, kıdemime dokunma diyenler, taşeronda kalanlar, eğitim ve sağlık mezunu olup atanamayanlar, kamuda çalışan kiralık araç şoförleri, hastane bilgi işlemciler, görüntüleme merkezi çalışanları, BAĞ-KUR prim borçları nedeniyle emekli olamayanlar, işsizler, KİT ve BİT’lerde çalışıp kadro verilmeyenler, üniversite mezunu olup özlük hakları verilmeyen işçiler, mağdur tüm kesimler EYT’lilerle dayanışma içinde olmak için orada olacaklardır. Emeğin ve hak mücadelesinin her kesimin dayanışması ile aşılması olasıdır. AKP’nin; işçi, işsiz, memur, çiftçi, esnaf ve emeklinin sorunlarına olan duyarsızlığı, milyonların yankılanan sesi ile çözüme ulaşacaktır."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'li bir vatandaşa "Erken emeklilik yok. Kocan ne iş yapıyor" şeklinde yanıt vermişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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