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AK Parti'den Fatih Portakal'ın sunduğu FOX TV Ana Haber'e Ekrem İmamoğlu tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Mehmet Muş, "İmamoğlu'nun devletin valisine 'it' dediği hatta yanındaki vekilin ağır küfürler savurduğu görüntüyü niye yayınlamıyorlar? FOX Tv gizliyor. Niye? İmamoğlu'nun makyajı dökülecek gerçek yüzü ortaya çıkacak diye. Sözde tarafsız haber kanalı. Ne tarafsızı? Bunlar CHP'nin medya birimi" açıklaması yaptı

AK Parti'den Fatih Portakal'ın sunduğu FOX TV Ana Haber'e Ekrem İmamoğlu tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Mehmet Muş, FOX TV'ye tepki gösterdi.

Mehmet Muş, şunları ifade etti:

"İmamoğlu'nun devletin valisine 'it' dediği hatta yanındaki vekilin ağır küfürler savurduğu görüntüyü niye yayınlamıyorlar? 

FOX Tv gizliyor. 

Niye? İmamoğlu'nun makyajı dökülecek gerçek yüzü ortaya çıkacak diye.

Sözde tarafsız haber kanalı. 

Ne tarafsızı? 

Bunlar CHP'nin medya birimi"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #mehmet muş #fox tv #ekrem imamoğlu #fatih portakal
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