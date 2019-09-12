AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, annelerin direnişini Ulusal Kanal'a değerlendirdi: Bıçağın kemiğe dayandığı yer
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, PKK terör örgütüne karşı bayrak açan annelerin direnişini Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Teröre yönelen gençleri ve ailelerini sorgulamaya sevk eden etkenleri anlatan Eronat, anaların direnişinin sonuna kadar destekçisi olacağını söyledi.
Kendisi de bir şehit annesi olan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Ulusal Kanal’a özel açıklamalarda bulundu.
Eronat, annelerin direnişini sosyal ve insani açıdan değerlendirdi.
Geçmişte yapılan hatalardan ders alınarak, önyargılardan uzak, toplumsal duyarlılığın gelişmesi gerektiğine dikkat çekti.
Aileleri isyan noktasına getiren sürecin aslında çok önceden başladığına değindi.
Eronat, kamuoyunda sıkça sorulan ‘neden bugün?’ sorusuyla ilgili de tespitlerini dile getirdi.
Evlat nöbetini, ‘bıçağın kemiğe dayandığı yer’ olarak niteledi.
Teröre yönelme konusunda gençleri ve aileleri sorgulamaya sevk eden etkenleri anlattı.
Eronat’a göre PKK terör örgütünün çocuklara yönelmesinin nedeni ise;
Anaları en iyi anlayan biri olarak Eronat, haklı mücadelelerinde sonuna kadar onlarla birlikte olacağını vurguladı.
AK PARTİ İL BAŞKANI DA ULUSAL KANAL'A KONUŞTU
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da Ulusal Kanal'a açıklamalarda bulundu.
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