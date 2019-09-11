AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'tan Ulusal Kanal'a özel açıklamalar

Kendisi de bir şehit annesi olan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Ulusal Kanal’a özel açıklamalarda bulundu.



Eronat, annelerin direnişini sosyal ve insani açıdan değerlendirdi.



Geçmişte yapılan hatalardan ders alınarak, önyargılardan uzak, toplumsal duyarlılığın gelişmesi gerektiğine dikkat çekti.



Aileleri isyan noktasına getiren sürecin aslında çok önceden başladığına değindi.



Eronat, kamuoyunda sıkça sorulan ‘neden bugün?’ sorusuyla ilgili de tespitlerini dile getirdi.



Evlat nöbetini, ‘bıçağın kemiğe dayandığı yer’ olarak niteledi.



Teröre yönelme konusunda gençleri ve aileleri sorgulamaya sevk eden etkenleri anlattı.



Şu önemli bilgiyi de hemen ekledi.



Eronat’a göre PKK terör örgütünün çocuklara yönelmesinin nedeni ise;



Anaları en iyi anlayan biri olarak Eronat, haklı mücadelelerinde sonuna kadar onlarla birlikte olacağını vurguladı.

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