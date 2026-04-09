AK Parti: Geçici ateşkes sorunları çözmüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, uluslararası gündemin merkezindeki İran-ABD-İsrail gerilimini ve Türkiye’nin iç güvenlik başlıklarını değerlendirdi.

"MEDENİYETLERİ YOK ETME" TEHDİDİNE TEPKİ

Çelik, mevcut ateşkesin kalıcı bir barış çerçevesine oturmadığı sürece kırılganlığını koruyacağını belirtti. Bölgesel istikrara dair öne çıkan tespitler şunlardır:

Geçici ateşkesin sadece taraflara mevzi kazandırmakla sınırlı kalmaması gerektiği, asıl odak noktasının insani trajediyi sonlandıracak kalıcı bir anlaşma olduğu kaydedildi.

Bölgedeki krizin ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte iç içe geçtiği; enerji ve gıda güvenliğinin bu denklemin ayrılmaz parçaları olduğu ifade edildi.

"Medeniyetleri yok etme" tehditlerinin barış perspektifine hizmet etmediği vurgulandı.

İSRAİL’İN ‘TEOLOJİK FANATİZM’ VE İŞGAL POLİTİKASI

Parti Sözcüsü Çelik, İsrail’in Lübnan ve Batı Şeria’daki faaliyetlerini "egemenlik hakkı gaspı" olarak tanımladı:

İsrail’in Litani Nehri’ne kadar olan bölgede sivilleri yerinden ederek tahliye etme çabasının, Lübnan’ın üçte birini işgal etmek anlamına geldiği ve 1 milyona yakın sivili göçe zorladığı belirtildi.

İsrail’in sınırlarını dini fanatizmle ve uluslararası hukuku hiçe sayarak "kendi kafasına göre" belirlediği eleştirisi getirildi.

İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimleri genişlettiği ve Suriye’yi taciz etmeye devam ettiği kaydedildi.

Ömer Çelik: "Bir devlete olsa 'Şu programlarından vazgeç', 'Savunma sanayi ile ilgili şu sistemleri yapma', 'Egemenlik alanının üzerindeki şu boğazlar ya da şu topraklar üzerindeki egemenlik haklarını devret' gibisinden bir yaklaşım barışı getirmez.

İSLAMABAD ZİRVESİ VE MÜZAKERE ŞARTLARI

Cuma günü Pakistan’da yapılması planlanan zirveye dair Ankara’nın bakışı netlik kazandı:

"Barış, karşılıklı atılması gereken adımlarla olur. Bir taraf hiçbir ilkeye riayet etmesin, öbür taraf tüm ödevlerini yerine getirsin demek barış değil, teslimiyettir."

Çelik, saldırıyı başlatan tarafın İran olmadığını hatırlatarak, barışın ancak saldırgan tarafın dayatmacı tutumdan vazgeçmesiyle mümkün olabileceğine dikkat çekti.

İÇ GÜNDEM: GÜVENLİK

İstanbul’daki terör saldırısının tüm boyutlarıyla (siyasi mesaj ve provokasyon odakları dahil) soruşturulduğu, operasyonların çok boyutlu olarak sürdürüldüğü bildirildi.