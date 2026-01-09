AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Gazeteciler Günü buluşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Ankara’daki AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla buluştu.

Gazeteciliği zamanın tanıklığını yapmak ve olayları tarihe en dürüst haliyle kaydetmek olarak tanımlayan Acar, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına etik ilkelerle çalışan meslek erbaplarını selamladı. Acar, zorlu koşullarda görev yapan basın mensuplarına dikkat çekerek, "Bugün burada sizlerle bir aradayken dünyanın dört bir yanında sel, yangın, deprem, afet ve savaş bölgelerinde emek ve alın teri için mücadele eden gazetecilerimizi anmak insani bir borçtur" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ BASIN EMEKÇİLERİNE ÖZEL VURGU

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara ve burada görev yapan gazetecilere geniş yer ayıran Acar, modern dünyanın gözü önünde süren soykırımda gerçeği duyuranların hedef alındığını belirtti. Acar, "Gaddar yönetimlerin sessizlik ve eylemsizliklerine inat kadrajlarını adeta ayarladılar ve bedelini canlarıyla ödediler" dedi. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı, Afrika ve Suriye gibi çatışma bölgelerinde can güvenliğini hiçe sayarak doğru bilgiyi ulaştıran tüm gazetecilere şükran duyguları iletildi.

AK Parti iktidarları döneminde medyanın devlet ile millet arasında şeffaf bir köprü işlevi gördüğünü savunan Acar, dijital çağın getirdiği tehditlere karşı şu değerlendirmelerde bulundu: "Biz, AK Parti olarak medyayı her zaman demokrasinin sarsılmaz bir sütunu ve milli iradenin gür sesi olarak gördük. Bizim çeyrek asra yaklaşan iktidarımızda medya, millet ile devlet arasındaki en şeffaf köprümüz olmuştur. Dezenformasyonun bir silah gibi kullanıldığı, algı operasyonlarının hakikati boğmaya çalıştığı bu çağda, sizlerin etik değerlere bağlı duruşu ülkemizin en büyük güven kaynağıdır. Bugün artık gelişen teknolojinin kötü niyetle kullanılmasıyla birlikte dijital mecralarda üretilen organize yalanlarla ve küresel algı kumpaslarıyla da karşı karşıyayız. Hakikatin sesini kısmaya çalışan bu manipülasyon dalgasına karşı en güçlü kalkanımız sizin meslek onurunuz ve sarsılmaz kaleminizdir. AK Parti olarak her zaman özgür ama bir o kadar da sorumlu ve tarafsız bir şekilde sadece gerçeği yansıtan gazeteciliğin yanında yer almayı sürdüreceğiz."

2026 İÇİN "REFORM YILI" HEDEFİ

Konuşmasının son bölümünde gelecek vizyonuna değinen Acar, 2026 yılını Türkiye için tam anlamıyla bir reform yılı yapma kararlılığında olduklarını vurguladı. "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun üzerine yükseleceği bu yeni dönem, ekonomiden hukuka, demokrasiden özgürlüklere kadar büyük atılımları barındırıyor" diyen Acar, önceliğin terörden arınmış bir Türkiye olduğunun altını çizdi.

Acar sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Sınırlarımızda ve gönül coğrafyamızda terörün gölgesini silmek, evlatlarımıza barış içinde bir gelecek bırakmak bizim asli görevlerimizdendir. Türkiye Yüzyılı, savunma sanayiden enerjiye, her alanda olduğu gibi iletişimde de tam bağımsız bir Türkiye idealidir. Bu ideal, doğrularımızı başkalarının kurguladığı filtrelerden kurtarmak ve Türk basınının sesini hiçbir küresel odağın iznine tabi olmadan dünyaya duyurabilmektir."

Toplantı, Acar'ın fedakarca çalışan basın mensuplarının gününü kutlamasıyla sona erdi.