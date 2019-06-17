banner1005
Ziraat Bankası açıkladı
Ziraat Bankası açıkladı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Bursa'daki operasyonda çok sayıda gözaltı var
Bursa'daki operasyonda çok sayıda gözaltı var
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 'dolaylı af' haberleriyle ilgili açıklama geldi - 17 Haziran 2019 Pazartesi son dakika ceza indirimi ve genel af haberleri

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'dolaylı af' haberleriyle ilgili "Hayır, öyle değerlendirilemez. Ama bu anlamda şu anda konuşulan adalet reformunun Türkiye'de infazla ilgili de bir takım rahatlıklar sağlayacağını görüyoruz." açıklaması yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 'dolaylı af' haberleriyle ilgili açıklama geldi - 17 Haziran 2019 Pazartesi son dakika ceza indirimi ve genel af haberleri

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, bugün bazı gazetelerde çıkan 'dolaylı af' haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Hayır, öyle değerlendirilemez. 

Ama bu anlamda şu anda konuşulan adalet reformunun Türkiye'de infazla ilgili de bir takım rahatlıklar sağlayacağını görüyoruz. 

Ciddi bir reformdur. 

İnşallah Türkiye'ye olumlu katkıları olur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #dolaylı af
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.