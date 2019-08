Kocaeli Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği yönetimi, bayramlaşma programında AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker ile MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve birçok siyasetçi ile EYT ve ABO konularını yüz yüze görüştü, taleplerini, isteklerini ve sıkıntılarını iletti

Kocaeli Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği yönetimi, bayramda da görüşmeler gerçekleştirdi.



EYT Derneği yönetimi, kent bayramlaşması programına katılan AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker ile MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve birçok siyasetçi ile EYT ve ABO konularını yüz yüze görüştü, taleplerini, isteklerini ve sıkıntılarını iletti.



TEŞEKKÜR MESAJI



Esra Demirel, dernek yöneticilerine teşekkür etti.



Demirel, şu ifadeleri kullandı:



"Kocaeli Emeklilikte yaşa takılanlar derneği temsilcileri bayramda da boş durmamış, tüm EYT liler ve kıymetli Dernek Başkanımız Gönül Boran Özüpak ta tabi ki, her an her dakika EYT için mücadele ediyor.



Siyasilere ulaşıp haklı talebinde bulunan, mücadelesine her an her alanda devam eden Kardeşlerimizi tebrik ederim, ayrıca çok teşekkür ederim.



İnşallah siz kıymetli EYT dernek temsilcilerimizin girişimleri sayesinde hukuksuzca işletilen yasa ile ellerinden emeklilik hakkı alınan işçi işsiz maaşsiz mağdur gariban EYT nin haklılığını, siyasiler kabul eder de, kendilerine büyük oy kaybı, çok büyük tepki görmelerine sebep olan bu yanlışın bir an önce telafisini sağlarlar, ülke bir nefes alır.



Her alanda, her platformda başta Ak parti ve MHP olmak üzere tüm siyasi partiler ile artık 20 yıldır gasp edilen işçi işsiz maaşsiz mağdur gariban EYT kardeşlerimizin hakkını iade etmeleri için mücadele zamanı.



EYT ailesi ile beş parasız, perişan halde yine bir bayram yaşıyor ve sadece hak ettiği emekliliğini istiyor.



Kocaeli başta olmak üzere mücadele eden tüm kardeşlerimiz ve EYT destekçilerine teşekkür ederiz.



Sağolun varolun kıymetli kardeşlerim. Emeklerinize sağlık."



ulusal.com.tr