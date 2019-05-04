31 Mart seçim sonuçlarının ardından AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda değişikliğe gidileceği bir süredir konuşuluyordu. Kulis bilgilerine göre il başkanlığı için konuşulan isimlerin başında Metin Külünk'ün adı geçiyor

Öte yandan AK Partililer'in sosyal medyada başlattığı kampanya da dikkat çekti. Twitter'da #MetinKülünkVefadır etiketi gündemin ilk sıralarında yer aldı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün Türkiye'nin en büyük camisi olarak tanıtılan "Büyük Çamlıca Camisi"nin açılış konuşmasında Metin Külünk'ün ağabeyi Ergin Külünk'e koordinatörlüğü nedeniyle teşekkür etmişti.



Ak Parti kulislerinde, Külünk'ün Erdoğan'ın atamasıyla göreve getirileceği konuşuluyor.



METİN KÜLÜNK KİMDİR?



6 Kasım 1960 tarihinde Rize’nin Güneysu ilçesinde dünyaya gelen Külünk, gençlik yıllarında Necmettin Erbakan'ın çizgisinde yer aldı.



2011 yılında İstanbul 1. Bölgeden AK Parti Milletvekili olarak seçilen Metin Külünk, 24-25-26. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı.



ulusal.com.tr