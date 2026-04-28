AK Parti: "Macron gereksiz bir cüretkarlık içinde"

AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulunan Sözcü Ömer Çelik, dış politikadan iç siyasete kadar geniş bir yelpazede devletin duruşunu ve stratejik perspektifini paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Yunanistan ziyareti sırasında Türkiye’yi hedef alan açıklamalarını değerlendiren Çelik, Paris yönetiminin NATO müttefikliği ruhuna aykırı hareket ettiğini vurguladı. Çelik, Fransa’nın Akdeniz’deki istikrarsızlığı körüklemek yerine Suriye ve Ukrayna gibi kriz alanlarında yapıcı rol oynaması gerektiğini belirtti:

"Fransa'nın Türkiye'ye karşı aşırı söylemler kullanmada gereksiz bir cömertlik ve cüretkarlık içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu doğru bir tavır değil. Rum kesimi ve Yunanistan ile kurulan ittifaklar Akdeniz güvenliğine hizmet etmemektedir. Yunanistan’a çağrımız şudur: Üçüncü tarafları araya sokmak yerine sorunları müzakere masasında, doğrudan Türkiye ile çözme kapasitesini üretmelidir."

AB’YE "HRİSTİYAN KULÜBÜ" ELEŞTİRİSİ

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in "Avrupa’yı Rus, Türk veya Çin etkisinden koruma" yönündeki ifadelerini "talihsiz bir itiraf" olarak niteleyen Çelik, bu yaklaşımın AB’nin stratejik güç olma iddiasını zayıflattığını savundu. Türkiye’nin Balkanlar ve Avrupa üzerindeki etkisinin bizzat AB tarafından teyit edildiğini belirten Çelik, "Aday bir ülkeyi karşıt konumda değerlendirmek, Avrupa’nın aydınlanma değerlerinden uzaklaşıp bir Hristiyan kulübüne dönüştüğünün göstergesidir" dedi.

BÖLGESEL SAVAŞLAR VE İSLAMABAD MÜZAKERELERİ

Orta Doğu’daki çatışma dinamiklerini yakından takip ettiklerini belirten Çelik, İsrail’in Lübnan ve İran saldırılarıyla Gazze’yi unutturmaya çalıştığına dikkat çekti. İslamabad’da yürütülen müzakerelerin kalıcı barışa dönüşmesi gerektiğini ifade eden Çelik, şu noktaların altını çizdi:

Papa’nın savaş karşıtı ölçütlerine atıfta bulunan Çelik; Gazze, Lübnan ve İran’da yürütülen süreçlerin meşruiyetten yoksun olduğunu belirtti.

İsrail askerlerinin Lübnan’da Hz. İsa heykeline yönelik saldırısını "insanlık dışı bir fanatizm" olarak niteleyen Çelik, bu yapının tüm inanç değerlerini hedef aldığını söyledi.

İslamabad’daki masada zenginleştirilmiş uranyum, Hürmüz Boğazı ve tazminat gibi teknik konuların yanı sıra İsrail saldırganlığının durdurulması için güvenlik garantilerinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

DEMOKRASİ TARİHİ VE 25. YIL HAZIRLIKLARI

AK Parti’nin kuruluşunun 25. yıl dönümüne ilişkin hazırlıkların başladığını duyuran Çelik, 27 Nisan e-muhtırasının 19. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye’nin demokrasi mücadelesini hatırlattı. Söz konusu muhtıra girişiminin hükümetin direnciyle "kağıt parçasına" dönüştürüldüğünü belirterek, bunun Türk siyasi tarihi için devrimci bir dönüşüm olduğunu ifade etti.

NEFRET SÖYLEMİNE KARŞI KARARLI DURUŞ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik bir köşe yazısında kullanılan "kılıç artığı" ifadesini sert bir dille reddeden Çelik, bu söylemin Alevi vatandaşları inciten bir nefret suçu olduğunu dile getirdi:

"Alevi vatandaşlarımızı ve canlarımızı inciten bu ifadeyi kendimize yapılmış sayarız. Bu bir nefret söylemidir ve kategorik olarak reddedilmelidir. Bu çirkinliği insanlığımıza yapılmış bir saldırı olarak görüyor ve en güçlü şekilde lanetliyoruz."