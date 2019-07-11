AK Parti milletvekili 'EYT' deyince Erdoğan bakın nasıl yanıt verdi - 11 Temmuz 2019 Perşembe son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde 3. grup milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkezi’nde 3. grup milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu. Bu kez Denizli’den Sivas’a kadar harf sırasına göre illerin milletvekilleri davetliydi.



Milletvekilleri ağırlıklı olarak yeni sistemden şikayetçi oldu. Sistemin uygulaması, bakanlarla ilişkiler, şikayet konusu oldu. Milletvekillerinin yeni sistemdeki pozisyonundan yakınmalar bu toplantıda da sürdü.



AK PARTİLİ VEKİL 'EYT' DEYİNCE ERDOĞAN'IN VERDİĞİ KARŞILIK



Habertürk gazetesinin haberine göre, "İstişare sünnettir. Biz dışardan aldığımız bilgileri tespitleri aktarmakla görevliyiz. Vatanımız milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurması için bunları aktarıyoruz" diyen bir milletvekili de İstanbul seçiminin kaybedilme gerekçelerini sıraladı.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)



Halkla diyalog kopukluğu, emeklilikte yaşa takılanlar ve Suriyeli mültecilere tepkiler gibi olumsuzlukların seçim sürecinde partinin aleyhine bir tablo oluşturduğunu vurguladı.



Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç mi olumlu bir şey yok" diye karşılık verirken, "Olumlu olan şeyleri bütün dünya görüyor" dedi.



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