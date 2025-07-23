AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu: "Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok"

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında şehit olanların sayısı 11’e yükseldi. AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu: "Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok"
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AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi’deki orman yangınında hayatını kaybeden orman görevlileri için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

Hatipoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi’de çıkan orman yangınında alevlerle mücadele ederken şehit düşen 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz. Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”

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