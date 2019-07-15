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AK Parti'nin EYT açıklamasına tepki yağıyor - 15 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklamasına tepki geldi. EYT'li bir vatandaş, Twitter'da "Polat Türkmen EYT hakkında ki yorumlarını, tüm EYT liler olarak dinledim, sizin adınıza utanç duyduk." diye yazdı. EYT'li yurttaş, "Eski AKP'li olarak utanıyorum" ifadelerini kullandı

AK Parti'nin EYT açıklamasına tepki yağıyor - 15 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklamasına tepki geldi.

Twitter'da EYT'li bir yurttaş, AK Partili Türkmen'in yorumlarını dinlediğini ifade ederek "Sizin adınıza utanç duyduk" diye yazdı.

"ESKİ AKP'Lİ OLARAK UTANIYORUM"

EYT'li vatandaşın tepkisi şöyle:

"Polat Türkmen EYT hakkındaki yorumlarını, tüm EYT'liler olarak dinledim, sizin adınıza utanç duyduk.

Siz kaç yaşında emekli olduğunuzu bize yazar mısınız lütfen..

Hee bizi insan yerine koyacağınızı da zannetmiyoruz ama olur ya...

Eski AKP'li olarak utanıyorum."

AK PARTİLİ TÜRKMEN, EYT HAKKINDA NELER DEMİŞTİ

AK Partili Polat Türkmen, emeklilikte yaşa takılanları EYT ile ilgili şunları söylemişti:

"Dünyanın hiç bir yerinde erken emeklilik diye bir şey yok. Ekonomik sıkıntılar çerçevesinde çıkabilme imkanı yok gibi görünüyor. Tartışılmıyor anlamına da gelmesin, tartışılıyor.

Yapboz tahtası gibi işler yapmamak lazım. Varsa, verin diyorlar ben öyle anlıyorum. Bizim insanımız ülkemizin gidişatının olumsuz yere gitmesi yönünde bir şey yapmaz. Fedakar insanlarımız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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