AK Parti'nin EYT açıklamasına yanıt verdi! Bakın ne sordu - 12 Temmuz 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili bir televizyon programında yaptığı yorumlarla ilgili açıklama yaptı. CHP'li Yavuzyılmaz, AK Partili Türkmen için "EYT'lilerin geçim derdini yok sayarak bu açıklamaları yapan ve bu kadar erken yaşta emekli mi olunur diye soran Sayın Türkmen'e ben de sormak istiyorum: Acaba kendisi kaç yaşında emeklilik hakkını kazanmıştır? İlk emekli maaşını kaç yaşında almaya başlamıştır?" ifadelerini kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili bir televizyon programında yaptığı yorumlara cevaben açıklamalarda bulundu.



Yavuzyılmaz açıklamasında şunları söyledi:



"Emeklilikte yaşa takılanlar, yani emekli olmak için gereken prim sayısını doldurmalarına rağmen emekli olma yaşları gelmediği için emekli olamayanlar bir yıldan uzun süredir ülkemizin gündeminde.



Zaman zaman sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden örgütlenerek, seslerini duyurmaya çalışan EYT mağdurları özellikle geçtiğimiz seçim dönemlerinden önce yürüttükleri kampanyalarla seslerini duyurmuş ve mücadeleleri ülke gündeminde yerini almıştır.



24 Haziran seçimlerinde siyasi partilerin vaadlerinde sorunun çözüleceğine dair sözler verilse de, TBMM'ye gelen her önerge Cumhur İttifakı tarafından reddedildi ve zaman geçtikçe sorunu unutturma yönünde siyasi tavırlar ortaya konuldu.



Halbuki Emeklilikte yaşa takılanlar hak ettiklerini istiyorlar. Bu insanlar açlıkla karşı karşıyalar, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. 65 yaşına geldiklerinde borçlu dahi çıkabilirler ve sadece adalet istiyorlar.



Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman EYT'lilerin yanındayız ve bu sorun çözülene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. AKP ve MHP'ye sesleniyoruz, gelin verdiğiniz sözü tutun, EYT'lilerin bu haklı talebini TBMM'de birlikte çözelim diyoruz.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, katıldığı bir televizyon programında EYT'liler konusunda 'Bizim dönemimizde böyle bir olay cereyan etmedi ve dünyanın hiçbir yerinde de bu kadar erken emeklilik de dediğimiz bu olay yok. Dolayısıyla dünyada olmayan dünyanın da bir ekonomik sıkıntıda olduğu Türkiye'nin de bundan etkilendiği bir dönemde bunun çıkabilme imkanı yok' dedi.



AK PARTİ'YE KRİTİK EYT SORULARI



EYT'lilerin geçim derdini yok sayarak bu açıklamaları yapan ve bu kadar erken yaşta emekli mi olunur diye soran Sayın Türkmen'e ben de sormak istiyorum: Acaba kendisi kaç yaşında emeklilik hakkını kazanmıştır? İlk emekli maaşını kaç yaşında almaya başlamıştır?"