AK Parti'nin 'PKK'yı kınama' önergesi reddedildi! CHP'den açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Karabağlar orman yangınıyla ilgili PKK'nın kınanmasına ilişkin verilen önerge CHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Başkan Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan Belediye Meclisi’nin ortak bir metin ile orman yangınını üstlenen PKK’yı kınamasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu, Çalışkan'ın verdiği önergeye tepki gösterdi. Özuslu, orman yangının başka noktalara götürüldüğünü söyledi.

AK Partili Erhan Çalışkan'ın meclis gündemine sunduğu önerge, AK Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarının kabul oylarına karşı, CHP grubunun oylarıyla reddedildi.

Oylamada, AK Partili Çalışkan'ın verdiği PKK ile çatışmada şehit olan İzmirli polis, asker, öğretmen ve tüm kamu görevlileri ile sivil vatandaşların ailelerine yardım edilmesi, çocuklarının okutulması için yardım düzenlenmesi konusunda banka hesabı açılması için gerekli mecralardan izin alınması önergeleri de reddedildi.



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