AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi! "Miting Değil Hareket"

Gazze'ye yönelik saldırıların artması sonrası Türk milleti Filistin'e destek için ayağa kalktı. Türkiye'nin pek çok noktasında eylemler gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkezi Önünde Protesto

Ankara'da AK Parti Genel Merkezi önünde bir kalabalık toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları tutan kalabalık, "Miting değil hareket", "Hükümet uyuma Filistin'e sahip çık" gibi sloganlar attı.

Denizli'de Sessiz Eylem

Denizli'nin Çivril İlçe Meydan'ında düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğraflarından oluşan sergi açıldı. Eylemde Gazze'de öldürülen çocukların sesini duymak adına "Sessiz Eylem" düzenlenirken, yaşananlar karşısında dünyanın üç maymunu oynadığını ifade eden pankartlar açıldı. Etkinlikte, Filistin bayrağının renklerinin oluşturduğu balon demeti gökyüzüne bırakıldı.

Starbuck Şubeleri Önünde Eylem

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Türkiye'deki şubelerinde eylem yaptı. Ankara Gençlik Kolları üyesi bir grup, Bahçelievler 7. Cadde'de toplanarak Starbucks şubesine yürüdü. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, burada yaptığı açıklamada, ülke genelindeki Starbucks şubelerinde Türk ve Filistin bayraklı atkılarla 30 dakika "yer kapatma eylemi" yapacaklarını söyledi. İnan, Türkiye genelindeki Starbucks şubelerinde gerçekleştirdikleri "Say Stop" eylemiyle tüm dünyaya, Filistin halkına yönelik acımasız saldırıları ve soykırımı duyurmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kayseri'de Filistin'e Destek Eylemi

Kayseri'de toplanan bir grup Filistin'e destek eylemi yaptı. Grup ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırılarını durdurmasını talep etti.

Grup adına konuşan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, İsrail'in tüm dünyanın önünde insanlık suçu işlediğini söyledi.

Niğde'de Filistin'e Destek Eylemi

Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen AGD ve İHH Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı.

Grup adına konuşan Ramazan Öztürk, İsrail'in savaş suçu işlediğini dile getirdi. Saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, Müslümanlara birlik çağrısında bulundu. Öte yandan, bir grup da Filistin'e destek amacıyla oturarak "sessiz" eylem gerçekleştirdi.

Nevşehir'deki Eylem

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek isteyen vatandaşlar, Alibey Camisi önüne bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan kalabalık, İsrail aleyhine slogan attı.

Mehmet Berat Tural, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarının durdurulması için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Tural, "Ateşkesin sağlanması, İsrail'in vahşi saldırılarının sona erdirilmesi için uluslararası vicdanı devreye sokmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu. Edilen duanın ardından camiye giren vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu.