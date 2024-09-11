AK Parti Sözcüsü Çelik 'Narin Güran' hakkında açıklama yaptı

Çelik, Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak, "Bu acı olayın paylaşılması gerekirken, doğrudan hükümetimize ve partimize yöneltilen eleştiriler yaşandı. Ayrıca, DEM Partisi Mardin milletvekilinin Kur'an kurslarını hedef almasını hedefleyerek bu tartışmaları alevlendirdi. Bu tutum siyasi ikiyüzlülüktür" dedi.

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kılıçlı yemin' ifadesine de yanıt verdi. Çelik'in basın toplantısındaki açıklamaları, bu iki tavır, tavır ve tepkilerin ortaya çıkmasıydı.

Çelik'in açıklamaları:

Harbiyeliler de imam hatipliler de milletin değeridir. Karşı karşıya getirme amacı bu kurumlarda yetişen bu milletin çocuklarına haksızlık olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak provokatif bir yaklaşımdır. Aynı şey 28 Şubat kafasında da görülmüştü. Cumhurbaşkanımızın sözlerine dönük, karşı karşıya getirmek istiyor gibi bir yaklaşım provokatiftir ve 28 Şubat zihniyetinin bir ürünüdür. Kınanması gereken son derece provokatif bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımızın Harbiye hassasiyeti de son derece yüksektir. Bütün bu kurumların yüksek standartta eğitim vermesi, disiplinlerinin gözetilmesi, geleceğe dönük olarak bu çerçevede hassasiyetler içinde olmaları her zaman son derece kıymetli olacaktır. Bütün bu kurumlar üzerindeki hassasiyetlerin net bir şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Milletimizin acısı olarak toprağa verdiğimiz Narin kızımızı halen büyük bir acıyla hatırlıyoruz. Bugün de bakanlarımız, genel merkezden bir heyet Narin'in mezarını ziyaret edecekler. Oradan milletimize taziyelerini ifade edecekler. Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacağını, bu kişilerin gereken cezayı alması için en yüksek şekilde bu konuyu takip edeceklerini ifade ettiler. Bugün de bu hassasiyet çerçevesinde milletimizle bu taziyeleri paylaşarak mezarı ziyaret edecekler. Bu konularda siyasi cümle kurmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları yaralayan, kanatan bir meseledir. Buradan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak yanlıştır. Burada birkaç konuyla karşı karşıya kaldık. Acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük bir takım lafların söylenmesi söz konusu oldu.

Özellikle PKK terör örgütünü destekleyen, Diyarbakır Anneleri'nin yanına bir kere gitmemiş olanların burada Narin'e sahip çıkıyor gibi bir tabloyla görüntü vermeleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Diyarbakır Anneleri'ne sahip çıkmayanlar, bu acı üzerinden politika üretmeye çalışıyorlar. DEM Parti Mardin milletvekilinin kuran kurslarını hedef alması da bu çerçevede gündeme gelmiştir. Siyasi ikiyüzlülüktür. Bütün bu gelişmeler en yakın şekilde, bütün detaylarıyla takip edilmektedir. Bu acı milletimizin acısı olarak hafızalara kazınmıştır.