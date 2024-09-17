AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Anayasanın dört maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni anayasa tartışmaları ve anayasanın ilk 4 maddesi tartışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Darbe anayasasından Türkiye'nin kurtulması gerektiğini vurgulayan Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Net bir şekilde, sivil bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardır. 19 kez defa değiştirildi... Tabiri caizse yamalı bir bohçaya döndü. Gelinen nokta gösteriyor ki kendi içinde bütünlüğü olan entegre ve sivil bir gözle yapılmış, milli iradeyi, anayasal düzeni, özgürlükleri korumak, temel hak ve hürriyetleri geliştirmek, Türkiye'yi önümüzdeki yüzyıla, Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak sadelikte ve dinamizmde bir sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. En önemlisi de bunun gelecek nesillere bir borcumuz olmasıdır."

Ömer Çelik, demokrasi konusundaki samimiyetlerden birinin anayasa sürecine destek vermekle ilgili olduğunu dile getirdi. Bütün kesimlerin bu anayasanın değişmesi gerektiğini net bir şekilde ifade ettiğini belirten Çelik, "Çeşitli zamanlarda bu süreçlerin içinde bulunduk ama sistemi kilitleyen birtakım tutumların, aslında çeşitli yerlerde taktik manevralar gibi öne sürülerek stratejik düzeyde anayasa değişimini engellemek üzere işlevselleştirildiğini gördük. Türkiye'yi, lafzıyla ruhuyla halen darbe süreçlerini taşıyan bu anayasadan kurtarmak gerektiği açıktır. Sivil anayasanın yapılması, bugün siyaset yapan, yönetici, akademisyen olan, herhangi bir görevde olan herkesin gelecek nesillere borcudur." diye konuştu.

HÜDA-PAR'IN ANAYASANIN 4. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEMESİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir gazetecinin "HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasanın dördüncü maddesinin değiştirilmesini istedi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Anayasanın dört maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Bu konudaki değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir." yanıtını verdi.

Ömer Çelik, sivil bir anayasa; Türkiye'yi geleceğe taşıyacak, darbe anayasasından kurtaracak ve milli iradeyi esası teşkil eden yapı haline getirecek bir anayasa istediklerini belirterek, "Ama herhangi bir şekilde Anayasanın ilk dört maddesindeki temel prensiplerle ilgili bir tartışma söz konusu değildir." dedi.

"SEÇİM, ZAMANINDA YAPILACAKTIR"

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, erken seçime ilişkin sözlerini hatırlatması üzerine Ömer Çelik, Özel'in, daha önce "erken seçim talebi olmayacağı", "belediyelerde çok hizmetler yaparak biz, bize verilen ödünç oyları hak etmeye çalışacağız" yönünde değerlendirmelerinin bulunduğunu söyledi.

Ömer Çelik, "Özgür Bey kamuoyu önünde yaptığı ve kendisini bağlayan bu açıklamayı niye değiştirdi? Bunun cevabını, bu cümlenin içinde aramak lazım. Demek ki kendilerine ödünç olarak verildiğini düşünen oyları belediyelerde yaptıkları hizmetlerle hak etmediklerini, onlara gereken karşılığı veremediklerini ve bu sonucu alamadıklarının ifadesidir bu. Yani Özgür Bey'in her erken seçim çağrısının altındaki altyazıyı okumak lazım." diye konuştu.

Toplumda, CHP'nin, toplumun herhangi bir meselesini çözeceğine dair en ufak bir kanaat bulunmadığını söyleyen Ömer Çelik, "Seçim, zamanında yapılacaktır. Erken seçim yoktur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından gündem şudur: Seçim zamanında yapılacak; seçim, zamanında yapıldığı zaman acaba CHP'nin genel başkanı kim olacak? Tartışma bundan ibarettir." dedi.