AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert FT Tepkisi: "Dış vesayet arayışı!"

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir bildiri yayımlayan Çelik, Özel’in kaleme aldığı metni "dış vesayet arayışı" olarak nitelendirirken; ana muhalefetin iç siyasette karşılık bulamadığı için dış destek arayışına girdiğini iddia etti.

"İÇERİDE YÜZ BULAMAYINCA DIŞ VESAYETE YÖNELDİLER"

Özgür Özel'in yabancı basındaki makalesinde Türkiye'deki seçim sistemini, demokratik süreçleri ve olası iktidar değişimini tartışmaya açmasını "CHP geleneği" olarak yorumlayan Ömer Çelik, sert eleştirilerde bulundu:

“CHP milletvekili Özgür Özel yabancı bir gazeteye yazı yazarak “Türkiye’de seçimler yoluyla iktidar değişimini” sorgulamış. Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi “rejim” olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir. CHP’nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey “rejim krizi” çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi “dış vesayet” arayışına yöneldi. Türkiye’de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor.

”TÜRKİYE'Yİ NATO'YA TEHDİT OLARAK GÖSTERMEK UTANÇTIR"

Özgür Özel’in makalesinde Türkiye'nin çok eksenli dış politikasını ve NATO ittifakı içerisindeki konumunu eleştiren ifadelerine de değinen AK Parti Sözcüsü, Türkiye'nin küresel güvenlik mimarisindeki rolünün tüm dünya tarafından takdir edildiğini savundu. Çelik, Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın popülaritesine ve dünya siyasetindeki ağırlığına yönelik sözlerini "ciddiyetsiz" bulduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Tüm dünya Türkiye’nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü, gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuşuyor. Özgür Özel’in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır. Bu sözü söyleyen kişi 'vesayetçi zihniyetin personeli' olmaktan öteye gidemez."

"ÇALKANTI ARANACAK TEK YER CHP'NİN İÇİDİR"

Yazıda geçen "toplumsal ve siyasi çalkantı" uyarılarını tamamen bir "hezeyan" olarak nitelendiren Ömer Çelik, Türkiye'de toplumsal birlik ve dirliğin hakim olduğunu belirterek, ana muhalefet partisinin kendi iç kurultay ve liderlik tartışmalarına göndermede bulundu:

“Milletimiz kardeşlik, birlik ve dirlik içinde tarihsel yürüyüşünü sürdürüyor. “Çalkantı” olan tek yer ise içindeki tahta kavgaları yüzünden CHP’dir."