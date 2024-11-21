AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten UCM'nin Netanyahu kararıyla ilgili açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesinin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, tutuklama kararı çıkarılmasını "insanlık adına verilmiş bir karar" olarak değerlendirdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. UCM'den yapılan açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emrinin çıkarıldığı duyuruldu.
UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ömer Çelik, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır" dedi.
Ömer Çelik, bu iki ismin soykırımcılıktan eninde sonunda hesap vereceğini belirtti.
Ömer Çelik, "Bu kararı antisemitik olarak tanımlamak, soykırımı örtbas etme çabasıdır. Bu karar insanlık değerlerini koruma kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 21, 2024
Bu iki isim soykırımcılıktan eninde sonunda hesap verecektir.
Bu kararı antisemitik olarak…
Kaynak: Anadolu Ajansı