AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten UCM'nin Netanyahu kararıyla ilgili açıklama

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. UCM'den yapılan açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emrinin çıkarıldığı duyuruldu.

UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ömer Çelik, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır" dedi.

Ömer Çelik, bu iki ismin soykırımcılıktan eninde sonunda hesap vereceğini belirtti.

Ömer Çelik, "Bu kararı antisemitik olarak tanımlamak, soykırımı örtbas etme çabasıdır. Bu karar insanlık değerlerini koruma kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.