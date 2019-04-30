AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.



Çelik'in açıklamasından satır başları şöyle;



Terör saldırısı

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde PKK, YPG/PYD'li teröristlerin saldırısı sonucunda bir askerimiz şehit oldu. Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine sabır diliyoruz. Bütün dünya şunu görmektedir ki, yüksek fedakarlıklarla ortaya konulan bu mücadele vazgeçilmezdir. Hiçbir şart altında, tehditten geri atmayarak her türlü bedeli ödemeye hazır olarak bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.



1 Mayıs

Yarın 1 Mayıs kutlanacak. 1 Mayıs vesilesiyle emeğin ve alın terinin kutsal olduğunu, böyle bir gelenekten geldiğimizi, emeğin yüceltilmesini hem siyasi hem manevi bakımından bir kez daha hatırlıyoruz. Bu bayramı bir kez daha kutluyoruz.



Venezuela'daki darbe girişimi

''Bugün itibarıyla Venezuela'da darbe girişimi başladı. Muhalif lider halka sokağa çıkın çağrısı yaptı. Maduro ve anayasanın etrafında silahlı kuvvetler kenetlenmiş gözüküyor. Savunma Bakanı anayasaya sadakat gösterdiklerini söylüyorlar. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ABD'nin bir başka ülkeye devlet başkanı ataması şeklinde büyük bir yanlışla karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanımız 'postmodern koloni valisi' tanımı getirdi, yüzde yüz doğru bir tanımdır.''

Gaido demokrasiyi, özgürlüğü getireceğinden bahsedip darbeci askerlerle poz veriyor. Uluslararası ortaklarımızla istişare ederek silahlı kuvvetleri göreve çağırdığından bahnsediyor. Bütün bu cümleler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeninin, uluslararası hukukun dünyanın en güçlü ülkesi tarafından hukuğu lahvetmesi anlamına geliyor. İç savaşa yol açacak şekilde birtakım çağrıda bulunuyorlar. Demokrasi yığınağı adına koyduğu şeyler birtakım askeri birlikler ve darbe girişimi yapmaya çalışan unsurlardır. Dünyanın hiçbir yarında darbe bir millete mutluluk, saygınlık getirmemiştir. Bu kadar uzaktan Venezuela'nın iç siyasetinde niye taraf olduğumuz soruluyor. Biz ülkelerin anayasalarından, seçilmiş idarecilerinden yanayız ve her türlü darbeye karşıyız. Bizim davranış biçimimiz demokratik ilkelerden ve o ülkelerin anayasal düzenlerden yanadır.



Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik ifadeleri

Hakim ve savcıların onuruyla oynayan bir kişinin, herhangi bir şekilde yasama sisteminin, meşru siyaset alanının içerisinde söz söyleme hakkının kalmadığını ifade etmek isteriz.