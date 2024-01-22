AK Parti ve Yeniden Refah Partisi iş birliğini görüşecek

AK Parti ve Yeniden Refah Partisi, seçim iş birliği görüşmelerine yeniden başlayacak. Yeniden Refah Partisi görüşmelere heyet başkanını değiştirerek devam edecek.

AK Parti ve Yeniden Refah Partisi iş birliğini görüşecek
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AK Parti ve Yeniden Refah Partisi seçim iş birliği için yeniden masaya oturacak.

Yeniden Refah Partisi görüşme heyet başkanlığını Doğan Aydal’dan alarak İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’e devretti.

MHP YILMAZ ESER'İ ADAY GÖSTERDİ

Cumhur ittifakında iş birliği trafiği devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi de Düzce Belediye Başkan Adayı olarak Yılmaz Eser’i gösterdi. Böylelikle MHP toplam 385 adayını açıklamış oldu.

CHP'NİN ADAYLARINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

DEM Parti ile iş birliği temaslarını sürdüren CHP’nin ise Antalya, İzmir ve Muğla adaylarını açıklaması bekleniyor.

CHP’nin adayı Muhittin Böcek olursa DEM Parti'nin desteklemeyeceğini belirtmesi kulislere yansımıştı. İzmir’de ise DEM Parti’nin Tunç Soyer’in adaylığına olan ısrarı devam ediyor.

10 gün içinde İstanbul adayını açıklamaya hazırlanan İyi Parti de 18 Şubat’ta bir aday tanıtım toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda seçim beyannamesini de ilan edecek.

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# ak parti # Yeniden Refah Partisi # yerel seçimler # cumhur ittifakı
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