AK Parti ve Yeniden Refah uzlaşamadı! Heyetlerin görüşmesi sonuçsuz kaldı

AK Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçimlerde iş birliği süreci tıkandı. Partiler arası süren heyetler arası görüşmelerden sonuç alınamadığı ilan edildi. Yeniden Refah Partisi’nin Şanlıurfa adayı iki parti arasında gerilime neden oldu.

AK Parti ve Yeniden Refah uzlaşamadı! Heyetlerin görüşmesi sonuçsuz kaldı
Son Güncelleme:

Yeniden Refah Partisi ve AK Parti arasındaki heyetler uzlaşamadı, görüşmeler sonuçsuz kaldı.

AK Parti ve Yeniden Refah partisi kaynakları iş birliği kararının Erdoğan ve Erbakan görüşmesinin ardından verilebileceğini aktardı.

YENİDEN REFAH'TAN ESKİ AK PARTİLİ ADAY

Yeniden Refah Partisi, askıya alınan görüşmelerin ardından Eski AK Parti kurmaylarından, Eski Cumhurbaşkanı Danışmanı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu ilan etti.

Gülpınar, AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunmuş ancak AK Parti, mevcut belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü tekrar aday göstermişti.

İZMİR ADAYLARI DA İLAN EDİLDİ

Yeniden Refah Partisi, İzmir’in ilçe adayları da açıklandı. Konak, Karabağlar ve Kiraz da dahil olmak üzere toplam 13 ilçe adayı açıklandı.

Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı! Milli Savunma Bakanlığı duyurduAskeri eğitim uçağı acil iniş yaptı! Milli Savunma Bakanlığı duyurduGündem
# ak parti # Yeniden Refah Partisi # yerel seçimler # cumhur ittifakı
Çok Okunanlar
Bir kaşık balla enfeksiyonu yok ediyor! Salgına karşı evde bitkisel çözüm!
Bir kaşık balla enfeksiyonu yok ediyor! Salgına karşı evde bitkisel çözüm!
En düşük emekli aylığı belirlendi! TBMM'de kabul edildi...
En düşük emekli aylığı belirlendi! TBMM'de kabul edildi...
Japonya’daki 7.6’lık deprem! Ölü sayısı artıyor...
Japonya’daki 7.6’lık deprem! Ölü sayısı artıyor...
Çocuklara dikkat edin! Vakalar 30 kat arttı!
Çocuklara dikkat edin! Vakalar 30 kat arttı!
Akaryakıta 3 TL zam!
Akaryakıta 3 TL zam!
Öne Çıkanlar Türkiye ile İran arasında tarihi iş birliği! Türkiye ile İran arasında tarihi iş birliği! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı kimdir? Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı kimdir?