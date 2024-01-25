AK Parti ve Yeniden Refah uzlaşamadı! Heyetlerin görüşmesi sonuçsuz kaldı

Yeniden Refah Partisi ve AK Parti arasındaki heyetler uzlaşamadı, görüşmeler sonuçsuz kaldı.

AK Parti ve Yeniden Refah partisi kaynakları iş birliği kararının Erdoğan ve Erbakan görüşmesinin ardından verilebileceğini aktardı.

YENİDEN REFAH'TAN ESKİ AK PARTİLİ ADAY

Yeniden Refah Partisi, askıya alınan görüşmelerin ardından Eski AK Parti kurmaylarından, Eski Cumhurbaşkanı Danışmanı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu ilan etti.

Gülpınar, AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunmuş ancak AK Parti, mevcut belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü tekrar aday göstermişti.

İZMİR ADAYLARI DA İLAN EDİLDİ

Yeniden Refah Partisi, İzmir’in ilçe adayları da açıklandı. Konak, Karabağlar ve Kiraz da dahil olmak üzere toplam 13 ilçe adayı açıklandı.