AK PARTİ'DEN YSK'YA BAŞVURU
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, açıklamalarda bulundu. Özel, "KHK'lılar için başvurumuzu yaptık" dedi.
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, A Haber'e konuştu.
Özel, "KHK'lılar için başvurumuzu yaptık. Usulsüz sandık başkanı atamaları konusunda sunum yapacağız." dedi.
KARAR BUGÜN ÇIKAR MI?
"YSK'nın İstanbul kararı bugün mü çıkacak?" sorusuna Özel, "Arzumuz kararın bugün çıkmasıdır. Bugün veya yarın karar çıkacaktır" yanıtını verdi
"YSK'YA DOĞRU BİLGİLER VERİLMEDİ"
Özel, YSK'ya doğru bilgilerin verilmediğini, gelen raporlarla YSK yanıltılmak istendiğini öne sürdü.
ulusal.com.tr
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