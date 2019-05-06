AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "KHK'lılar için başvurumuzu yaptık. Usulsüz sandık başkanı atamaları konusunda sunum yapacağız" dedi. "YSK'nın İstanbul kararı bugün mü çıkacak?" sorusuna Özel, "Arzumuz kararın bugün çıkmasıdır. Bugün veya yarın karar çıkacaktır" yanıtını verdi. Özel, YSK'ya doğru bilgilerin verilmediğini, gelen raporlarla YSK yanıltılmak istendiğini öne sürdü

AK PARTİ'DEN YSK'YA BAŞVURU



AK Parti YSK Temsilcisi "KHK'lılar için başvurumuzu yaptık" dedi.



AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, A Haber'e konuştu.



Özel, "KHK'lılar için başvurumuzu yaptık. Usulsüz sandık başkanı atamaları konusunda sunum yapacağız." dedi.



KARAR BUGÜN ÇIKAR MI?



"YSK'nın İstanbul kararı bugün mü çıkacak?" sorusuna Özel, "Arzumuz kararın bugün çıkmasıdır. Bugün veya yarın karar çıkacaktır" yanıtını verdi



"YSK'YA DOĞRU BİLGİLER VERİLMEDİ"



Özel, YSK'ya doğru bilgilerin verilmediğini, gelen raporlarla YSK yanıltılmak istendiğini öne sürdü.



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