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AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen genel af, şartlı ceza indirimi açıklaması - 15 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika denetimli serbestlik haberleri

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, genel af, şartlı ceza indirimi konusunda "Komisyonumuzda değerli hukukçular birlikte bunu konuşuyor. Ufak tefek eksiklikler ve itirazlar var, CHP ve diğer partilerden. Dolayısıyla onlar da telafi edilebilirse çıkarmaya gayret edeceğiz. Eğer olmazsa ekim ayına ikinci yasama yılına kalacak. O zaman çıkaracağız" açıklaması yaptı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen genel af, şartlı ceza indirimi açıklaması - 15 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika denetimli serbestlik haberleri

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Bengütürk televizyonunda genel af, şartlı ceza indirimi konusunu değerlendirdi.

AK Partili Türkmen, şunları söyledi:

"Af meselesi veya askerlik...

Bunu kırmadan dökmeden milletimizin arzu ettiği, ortalamanın üzerinde milletin kabul ettiği şekilde çıkarmaya gayret ediyoruz.

Dediklerinizin tümü konuşuluyor.

Komisyonumuzda değerli hukukçular birlikte bunu konuşuyor.

Ufak tefek eksiklikler ve itirazlar var, CHP ve diğer partilerden.

Dolayısıyla onlar da telafi edilebilirse çıkarmaya gayret edeceğiz.

Eğer olmazsa ekim ayına ikinci yasama yılına kalacak.

O zaman çıkaracağız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #denetimli serbestlik #şartlı ceza indirimi #genel af #ak parti
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