31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yüzde 72 oranında oy alan Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz ani bir kararla görevinden istifa etti. Parti yönetiminin ikna etmeye çalıştığı Yılmaz'ın telefonlarını kapattığı iddia edildi. Ayhan Yılmaz, istifasına ilişkin dilekçesini Ankara il yönetiminde yer alan oğlu Mücahit Yılmaz aracılığıyla Pursaklar kaymakamlığa teslim etti. İstifası duyulunca parti yönetimi Yılmaz'ı ikna etmek için uğraş verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayhan Yılmaz ile genel merkezde dün gece görüştü. Erdoğan’ın ikna çalışmasına olumsuz cevap verilmesi üzerine parti yöneticilerine 'ısrarcı olmayın' dediği öğrenildi

Sözcü gazetesinin haberine göre, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz ani bir kararla görevinden istifa etti.



Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa ettiğini bildirdi.



Parti yönetiminin ikna etmeye çalıştığı Yılmaz'ın telefonlarını kapattığı iddia edildi.



ERDOĞAN BİR TÜRLÜ İKNA EDEMEDİ

Ayhan Yılmaz, istifasına ilişkin dilekçesini Ankara il yönetiminde yer alan oğlu Mücahit Yılmaz aracılığıyla Pursaklar kaymakamlığa teslim etti. İstifası duyulunca parti yönetimi Yılmaz'ı ikna etmek için uğraş verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayhan Yılmaz ile genel merkezde dün gece görüştü. Erdoğan’ın ikna çalışmasına olumsuz cevap verilmesi üzerine parti yöneticilerine ‘ısrarcı olmayın.' dediği öğrenildi.



AYHAN YILMAZ KİMDİR?

1963 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara'da tamamladı. El Ezher ve Medine İslam Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında eğitim gördü. Lise yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşunda aktif görevlerde bulundu. Siyasi hayatına Refah Partisi ile başladı. Refah Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi İl Başkan Yardımcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fazilet Partisi Grup Başkanvekili, 3 dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekillikleri, 5 seçimde Ankara İl SKM Başkanlıkları, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı ve 25. Dönem AK Parti Ankara Milletvekilliği görevlerinde bulundu.



31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine Cumhur İttifakı AK Parti Pursaklar Belediye Başkanı olarak giren Ayhan Yılmaz, aldığı yüzde 73,06'lık oy oranı ile Pursaklar Belediye Başkanı Seçildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Ayhan Yılmaz iyi derecede Arapça bilmektedir.



ulusal.com.tr



