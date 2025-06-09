AK Parti'den 7 başlıkta yapısal reform hazırlığı

Hükümet 7 başlıktaki yapısal reform için çalışmalarına başladı.

Reform çalışmaları Meclis’in ekimde başlayacak yeni yasama döneminde gündeme gelecek.

Çalışmalar AK Parti’de Genel Merkezi koordinasyonunda masaya yatırıldı.



AK Parti kaynakları yapısal reform çalışmalarına dair “Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu reformların yapıldığı bir yasama yılı olacaktır” değerlendirmesi yaptı.



Çalışmalarda, gıda arz güvenliği için tarımsal sulama yatırımlarının artırılması, sanayi bölgeleri ile limanlar arasında demir yolu bağlantılarına hız verilmesi gibi başlıklar var.



Sosyal konut çalışmaları, yeşil dönüşüm, siber güvenlik ve yapay zeka ile azalan nüfus politikalarının da ele alınması öngörülüyor.



Ekonomiye dair reformların da yer aldığı çalışmalarda işgücü piyasasının daha etkin bir yapıya kavuşturulması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesinin devam edilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele politikalarına da yer verilecek.