Ak Parti'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum: “Terörsüz Türkiye” yol haritasının somut sonucu!

Terör örgütü PKK'nın, bugün yaptığı bir açıklamayla Türkiye sınırları içindeki tüm silahlı unsurlarını geri çekeceğini duyurmasının ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten konuya ilişkin bir değerlendirme geldi.

Çelik, terör örgütünün aldığı bu kararı, hükümetin yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde yorumladı.

"SÜRECİN ASLİ GÜNDEMİ FESİH VE SİLAH BIRAKMA"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın çekilme kararını değerlendirirken, sürecin nihai hedefine odaklandı. Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "PKK’nın Türkiye’nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, “terörsüz Türkiye” sürecinin asli gündemidir. PKK’nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi “terörsüz Türkiye” hedefinin yol haritasının ana başlığıdır."

Çelik, PKK'nın son adımını, belirlenen yol haritası üzerindeki ilerlemenin bir göstergesi olarak nitelendirdi. "Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, “terörsüz Türkiye” yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terör unsurlarının Türkiye’den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir."

"YOL HARİTASI OLUMLU SONUÇLAR ÜRETMEYE DEVAM ETMEKTEDİR"

Yürütülen sürecin olumlu sonuçlar verdiğini vurgulayan Çelik, "Yol haritası “terörsüz Türkiye” hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmektedir" dedi. Sürecin sadece Türkiye için değil, bölge için de önemine dikkat çeken Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı: “Terörsüz Türkiye” süreci demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır. Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan “terörsüz bölge” hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur."

Sürecin siyasi zeminine de değinen Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesine vurgu yaptı: "Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile oluşan stratejik-politik zemin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesi, zamanın ruhuna uygun ve etrafımızdaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa etti." Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun önemine de işaret etti: "Yüce Meclis’in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarıyla olgunlaşan desteği ve yol göstericiliği, sürecin yegane “siyasal özne”sinin milli irade olduğunu net şekilde ortaya koydu." Bundan sonraki adımlara ilişkin beklentilerini dile getiren Çelik, sürecin kesintisiz devam etmesi gerektiğinin altını çizdi: "Bundan sonrasında, silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin devam etmesiyle, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çizeceği pozitif çerçeve netleşecektir."

PROVOKASYON UYARISI

Sürecin hassasiyetine dikkat çeken ve olası provokasyonlara karşı uyarıda bulunan AK Parti Sözcüsü, şu ifadeleri kullandı: "Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz." Farklı siyasi partilerin sürece katılımının önemine değinen Çelik, "Farklı siyasi görüşten partilerin varlığı ve desteği siyasi zenginliktir, tüm bu sürecin gücüne güç katmaktadır. Bu siyasin zenginliğin “devletimizin nitelikleri”ne ve “milletimizin değerleri”ne uygun biçimde korunması ve ana hedefe ilerlemesi yol açıcı olacaktır" dedi.

"MAKSİMALİST YAKLAŞIMLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Süreci hedefinden saptırmaya yönelik girişimlere izin vermeyeceklerini belirten Çelik, "Süreci ana odağından uzaklaştıran haksız isnatlar ve iftiralarla, marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Çelik, şunları kaydetti: "Her bir vatandaşımızın desteğiyle ve kardeşliğimiz, tarih ve kader birliğimizle hedeflere ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek devlet iradesiyle devletimizin tüm kurumları “terörsüz Türkiye” hedefi için çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir."