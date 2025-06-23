AK Partili Altındağ Belediye Başkanının darp ettiği memura Ankara Adliyesi'nde işlem yaptırılmıyor

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve ekibi tarafından darp edildiği iddia edilen belediye memuru hakkında disiplin soruşturması açıldı. Mağdurun avukatı Orhan Gür olayda adı geçen Tiryaki hakkında Ankara Adliyesinde işlem yaptıramamaktan yakındı.

Ankara’da Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve ekibi tarafından darp edildiği iddia edilen belediye memuru hakkında belediye yönetimince disiplin soruşturması başlatıldı.

Adli makama taşınan olayda darp edilen Muhammed Sadık Erdoğan’ın avukatı Orhan Gür, Ankara Adliyesinde Veysel Tiryaki hakkında herhangi bir işlem yapılamadığını açıkladı.

"Müvekkilime evrak tebliği edildi. Müvekkilim hakkında dedikodu yapmak, iftira atmak ve kendisi hakkında yalan beyanda bulunmaktan hakkında disiplin soruşturması başlatılmışBu dosyada halen bir ilerleme sağlayamıyorum. Veysel Tiryaki’ye yönelik bir hukuki işlem başlatamıyorum."

Gür, hakkında şikayet bulunan kişinin aynı konuda uygulamalarına devam etmesini doğru bulmadığını belirterek Cumhuriyet Savcılığını görevini yapmaya davet etti.

"Makam odasında müvekkilimi darp eden, yağma suçunu işleyen bir kişiye karşı Ankara Adliyesinde hiçbir işlem yapılmazken kişinin oturduğu makamdan müvekkilim hakkında disiplin soruşturması başlatmasını doğru değildir."

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, işçilerin direniş çadırını basarak ve sendikacı yumruklayarak adını duyurdu. Daha sonra 6 kişilik ekiple birlikte belediye memurunu darp ettiği iddiasıyla dava açıldı. Geçen ay da Tiryaki’nin Bolu’da bulunan çiftliğinin inşaatında belediye imkânlarını kullandığı ortaya çıkmıştı.