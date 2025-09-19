Ak Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Sungur, bu sabah evinde gözaltına alındı.
Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Sungur sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.
Haberde, bazı iş insanlarının da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öne sürüldü.
Yahşihan Belediyesi yöneticileri, Belediye Başkanı Sungur’un gözaltına alındığını doğrularken, gözaltı gerekçesi hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.