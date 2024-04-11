AK Partili Belediye Başkanı Veysel Tiryaki işçiyi tehdit etti

AK Partili Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, hak ettiği zammı alabilmek için iş bırakan işçilerin direncini kırmaya çalışıyor. Tiryaki, iş bırakanların yerini başka belediyelerden işçi getirerek doldurmaya çalışsa da işçiler hak arayışına devam edeceklerini belirtti.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

Hak ettikleri yüzde 30 maaş zammının geri alınması üzerine Altındağ Belediyesi bünyesinde çalışan işçiler iş bırakma eyleminin dördüncü gününü geride bıraktı.

AK Partili Ankara Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki yaptığı yazılı açıklamada hak arayışındaki temizlik işçilerini Altındağlı vatandaşları cezalandırmakla suçladı. Başka belediyelerden işçileri getirerek temizlik kamyonlarını çalıştırmak için talimat verdi.

Tiryaki işçileri yasal işlem başlatmakla tehdit ederken, işçiler ise eylemlerinin devam edeceğini söyledi. İşyerinin yetkili sendikası Hizmet-İş yöneticilerinden ise ses seda yok...

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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