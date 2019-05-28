Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), AK Partili Binali Yıldırım ile görüştü. Görüşmede EYT ve ABO sorunları dile getirildi. Yenikapı EYT mitingine davet edilen Yıldırım'ın yoğunluğundan dolayı katılamayacağı öğrenildi. Binali Yıldırım'ın EYT'lilerin randevu taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğinin sözünü de verdiği vurgulandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyet, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldrıım ile İstanbul'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmeyle ilgili EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, bir açıklama yaptı.



BİNALİ YILDIRIM, EYT YENİKAPI MİTİNGİNE DAVET EDİLDİ



Özüpak'ın açıklamasına göre, Binali Yıldırım, yarın Yenikapı'da gerçekleştirilecek büyük EYT mitingine davet edildi.



EYT, ABO SORUNLARI İLETİLDİ



Özüpak'ın Binali Yıldırım ile görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, yaş ve maaş mağdurları olarak EYT, ABO sorunlarına çözüm istenildiği belirtildi.



BİNALİ YILDIRIM, SÖZ VERDİ



EYT'liler tarafından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu taleplerinin dile getirildiği görüşmede, Binali Yıldırım'ın EYT'lilerin taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğinin sözünü verdiği aktarıldı.



YILDIRIM, MİTİNGE KATILAMIYOR



AK Partili Yıldırım'ın yoğunluğu sebebiyle yarın Yenikapı'da düzenlenecek olan büyük EYT mitingine katılamayacağı ifade edildi.



ulusal.com.tr



