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AK Partili Binali Yıldırım'dan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kararı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), AK Partili Binali Yıldırım ile görüştü. Görüşmede EYT ve ABO sorunları dile getirildi. Yenikapı EYT mitingine davet edilen Yıldırım'ın yoğunluğundan dolayı katılamayacağı öğrenildi. Binali Yıldırım'ın EYT'lilerin randevu taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğinin sözünü de verdiği vurgulandı

AK Partili Binali Yıldırım'dan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kararı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyet, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldrıım ile İstanbul'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyle ilgili EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, bir açıklama yaptı.

BİNALİ YILDIRIM, EYT YENİKAPI MİTİNGİNE DAVET EDİLDİ

Özüpak'ın açıklamasına göre, Binali Yıldırım, yarın Yenikapı'da gerçekleştirilecek büyük EYT mitingine davet edildi.

EYT, ABO SORUNLARI İLETİLDİ

Özüpak'ın Binali Yıldırım ile görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, yaş ve maaş mağdurları olarak EYT, ABO sorunlarına çözüm istenildiği belirtildi.

BİNALİ YILDIRIM, SÖZ VERDİ

EYT'liler tarafından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu taleplerinin dile getirildiği görüşmede, Binali Yıldırım'ın EYT'lilerin taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğinin sözünü verdiği aktarıldı.

YILDIRIM, MİTİNGE KATILAMIYOR

AK Partili Yıldırım'ın yoğunluğu sebebiyle yarın Yenikapı'da düzenlenecek olan büyük EYT mitingine katılamayacağı ifade edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), İstanbul Yenikapı'da yarın gerçekleştirilecek büyük miting öncesi sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak ve dernek yöneticileri, AK Partili Binali Yıldırım ile buluştu. Görüşmeyle ilgili EYT SYDD'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyet , Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım  ile görüşmüş,  Mağduriyetimizi kendisine ilk ve yetkili ağızdan anlatmışlardır. Kendilerine teşekkür ederiz." denildi
"EYT'lilerin emekliliğini derhal çözecek çok önemli bir sürpriz gelişme"
"EYT'lilerin emekliliğini derhal çözecek çok önemli bir sürpriz gelişme"
Bugün "EYT'lilerin emekliliğini derhâl çözecek çok önemli bir sürpriz gelişme" başlıklı bir yazı kaleme alan Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, yazısında "22 Mayıs 2019 tarihinde TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma Sosyal İlişkiler Komisyonuna kadar gelen emeklilikte yaş engeline maruz kalanlar ile ilgili gelen sürpriz kanun teklifi EYT’lileri yeniden heyecanlandırdı. Keza bu teklif muhalefet partilerinden değil bizzat Cumhur İttifakı'nda yer alan bir parti liderinin bizzat kendi imzası ile verildi." ifadelerini kullandı
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