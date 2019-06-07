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AK Partili Binali Yıldırım iddiasına İGDAŞ'tan açıklama geldi

İGDAŞ personelinin Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Partili Binali Yıldırım'a oy istediği iddialarıyla ilgili "Empati ziyaretleri kapsamında periyodik olarak zaten yapılmakta olup, sadece yönetici personel tarafından gönüllülük esasına göre yapılmaktadır." ifadelerini kullandı

AK Partili Binali Yıldırım iddiasına İGDAŞ'tan açıklama geldi

İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A. Ş. (İGDAŞ) personelinin Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Partili Binali Yıldırım'a oy istediğin idialarına açıklama yapıldı.

İGDAŞ, ziyaretlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti:

"İGDAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım verdiği vatandaşları gönüllü olarak ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını, dilek, öneri ve şikayetlerini dinlemektedir.

Empati ziyaretleri kapsamında periyodik olarak zaten yapılmakta olup, sadece yönetici personel tarafından gönüllülük esasına göre yapılmaktadır.

Yapılan ziyaretler herhangi bir siyasi kimlikle yapılmamakta ve siyasi bir amaç taşımamaktadır. Dolayısıyla oy istemek asla söz konusu değildir.

Ziyaretlerde siyasi içerikli bir hediye dağıtılması asla sözkonusu değildir. Hediye geleneksel olarak bayramlaşma vesilesiyle götürülen bir kutu çikolatadan ibarettir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #binali yıldırım #ak parti #İgdaş
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