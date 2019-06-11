Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) arasında yapılan görüşmede Binali Yıldırım'ın sorduğu soru paylaşıldı. EYT-SYDD Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı'nın açıklamasına göre, Yıldırım, GSS'nin çözümünün veya 25 yıl artı istenen prim gün sayısı tamamlanıp yaşa takılınan süre içinde yaşanan maaş düşümünün çözülmesinin EYT'lileri tatmin edip etmeyeceğini sordu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, 26 Mayıs tarihinde İstanbul Yenikapı'da düzenlenen EYT mitingi öncesi, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ile yaptıkları görüşmeye dair açıklama yaptı.



Açıklamada, görüşmedeki konuşmaların son bölümünde Binali Yıldırım'ın GSS'nin çözümünün veya 25 yıl artı istenen prim gün sayısı tamamlanıp yaşa takılınan süre içinde yaşanan maaş düşümünün çözülmesinin EYT'lileri tatmin edip etmeyeceğini sorduğu belirtildi.



Mustafa Avcı'nın açıklaması şöyle:



"Sevgili Emeklilikte Yaşa Takılanlar



26 Mayıs Yenikapı Mitingi öncesi Cumhur İttifaki İstanbul Büyük şehir Belediye başkan adayı Sn. Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Haliç Kongre Merkezinde yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede mağduriyetimizin insanlarımız üzerinde yarattığı travma ile çözümünü konuştuk.



BİNALİ YILDIRIM'IN EYT'LİLERE SORUSU



Konuşmaların son bölümünde Sn. Binali Yıldırım GSS nin çözümünün veya 25 yıl artı istenen prim gün sayısı tamamlanıp yaşa takılınan süre içinde yaşanan maaş düşümünün çözülmesinin bizleri tatmin edip etmeyeceğini sordu bu bir bakıma nabız yoklamaydı.



EYT'LİLERDEN YILDIRIM'A YANIT



Biz de kendilerine yaşatılan mağduriyette bizlerin herhangi bir eksiğimizin olmadığını devletin bizden istediği şartların tümünü yerine getirdiğimizi bu nedenle kısmi bir iyileştirmenin tarafımızca kabul görmediğini, 08.09.1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı yasanın kaldırılarak o tarihten önceki şartlar neyse ona göre bu mağduriyetin bitirilmesinin hakkaniyetli bir çözüm olacağını ilettik. EYTSYDD olarak bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk.



EKREM İMAMOĞLU VE NECDET GÖKÇINAR İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ



Aynı gün Millet ittifakı İstanbul Büyük şehir belediye başkan adayı Sn. Ekrem İmamoğlu ve Saadet partisi İstanbul büyük şehir belediye başkan adayı Necdet Gökçınar ilede görüşmelerde bulunduk.Sn. İmamoğlu ve Sn. Gökçınar insanlarımıza büyük bir hak mağduriyeti yaşatan bu yasanın kaldırılması gerektiğini söylediler.



BİRLİK, BERABERLİK İÇİNDE TEK VÜCUT OLACAĞIZ



Bizlerde EYTSYD DERNEĞİ olarak bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde tek vücut olacağız."



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