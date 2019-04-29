AK Partili Bülent Arınç, "Ayrılıklar olur da. Çok idealist, çok samimi, çok hasbi şeylerdi bunlar. Ama işin doğasında varmış bu demek ki. Fransız İhtilali'nde bile ihtilalciler sonradan birbirlerini yediler. Veya bir başka partide, bir başka toplulukta. Zaman içerisinde değişimler olabiliyor. Bizde de arzu edilmeyen ayrılıklar, küskünlükler olabilir. Bunun telafisi çok kolay, yeter ki bunu istesin." dedi

AK Partili Bülent Arınç, SüperHaber'e konuştu.



Arınç, "Ayrılıklar olur da. Çok idealist, çok samimi, çok hasbi şeylerdi bunlar. Ama işin doğasında varmış bu demek ki. Fransız İhtilali'nde bile ihtilalciler sonradan birbirlerini yediler. Veya bir başka partide, bir başka toplulukta. Zaman içerisinde değişimler olabiliyor. Bizde de arzu edilmeyen ayrılıklar, küskünlükler olabilir. Bunun telafisi çok kolay, yeter ki bunu istesin." dedi.



Arınç şunları söyledi:



"Nasıl olacaksa olur, siz bana söyleyin yeter ki. Kolları bir sıvarız ki, AK Parti’yi bugünkü gücünün 10 katına ulaştırırız.



O çağrıyı Cumhurbaşkanına mı yapıyorsunuz?



Hayır, sadece Cumhurbaşkanı değil, herkese. Ben halk ile birlikteyim. Sizden sonra Balıkesir’den, Tatvan’dan arkadaşlar gelecek. Biz burada Türkiye’yi, AK Parti’yi konuşuyoruz, kim nereye giderse gitsin biz AK Parti’liyiz.



O çağrıyı Cumhurbaşkanı yapmalı gibi mi görüyorsunuz? Abdullah Gül, Davutoğlu için…



Başımızda o var. Hep bu isimler üzerinde kalmayalım. Ben 50 yılın siyasetçisiyim. İkinci kitapta 2001’den başlayacak, muhteşem 10 yıl ve ondan sonra 2011’den, Allaha ısmarladık dediğim güne kadar. Bestseller olacak o kitap.



Bilmediklerimiz üzerine mi kurulu? Özel münasebetlere mi yer veriyorsunuz?



Özel değil, memleketimizin yaşadığı işler. Cumhurbaşkanımızın başarılı yönetimini, hem iç hem dış politikada yaşadığımız olayları bir tanık olarak paylaşacağız. Tabii gizli kalması gerekenler yine gizli kalacak. Ben MGK’dan sorumlu Başbakan Yardımcısıydım. MGK kararlarında gizlilik vardır, MGK tutanakları ebediyen gizli kalmaya mahkumdur."



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