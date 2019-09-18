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AK Partili Burhan Kuzu'dan benzin ve motorin zammı açıklaması: Türkiye'de petrol vardı da AK Parti mi içti?

Benzin ve motorine yapılan zammı hükümete bağlamanın vicdansızlık olduğunu söyleyen AK Partili Burhan Kuzu, "Türkiye’de petrol vardı da AK Parti mi içti? Böyle muhalefet yapılmaz" dedi

AK Partili Burhan Kuzu'dan benzin ve motorin zammı açıklaması: Türkiye'de petrol vardı da AK Parti mi içti?

AK Parti kurucusu Burhan Kuzu, benzin ve motorine yapılam zamların ardından açıklama yaptı.

Kuzu, şunları belirtti:

"Benzin ve motorine yapılan zammı hükümete bağlamak vicdansızlıktır. 

Suudi Arabistan'da, Aramco'ya ait iki büyük petrol tesisine yapılan saldırılar, brent petrol fiyatını ve dolar kurunu hareketlendirdi. 

Türkiye’de petrol vardı da AK Parti mi içti? 

Böyle muhalefet yapılmaz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #burhan kuzu #benzin #motorin #zam #petrol #suudi arabistan #Aramco
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